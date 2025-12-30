В Петербурге наградили лучших спортсменов и тренеров сборной команды города по боксу

Сегодня в Мариинском дворце состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали членов и тренеров спортивной сборной команды Санкт-Петербурга по боксу, подводя итоги 2025 года. Это событие собрало множество людей, среди которых были как спортсмены, так и их наставники, а также представители городской власти. Благодарности от имени Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Губернатора города были вручены спикером петербургского парламента Александром Бельским и вице-губернатором Борисом Пиотровским, которые пришли на мероприятие вместе с Максимом Жуковым, руководителем Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга.

В своем выступлении Александр Бельский подчеркнул значимость работы, проделанной региональной федерацией бокса, а также Правительством Санкт-Петербурга и личной инициативой главы города Александра Беглова. Весь этот труд стал основой для достижения высоких результатов петербургских боксёров на международной арене. Он отметил, что для всех присутствующих является важной гордостью тот факт, что на Чемпионате мира по боксу звучал гимн Российской Федерации, а флаг страны поднимался благодаря спортсменам из Санкт-Петербурга. «Вы были в числе первых, кто представлял Федерацию бокса Санкт-Петербурга на этом престижном турнире. Я хотел бы выразить особую благодарность вашим родителям и замечательным тренерам, которые вложили свои силы и знания в ваше развитие, что позволило вам достичь таких впечатляющих результатов», – сказал спикер парламента.

В декабре 2025 года боксёры из Санкт-Петербурга Всеволод Шумков и Илья Попов стали обладателями золотых медалей на чемпионате мира, организованном Международной ассоциацией бокса (IBA). Эти награды стали знаковыми, так как они впервые были завоеваны в истории ленинградского и петербургского бокса. «Вы – лучшие в мире. Вы являетесь гордостью нашего великого города Санкт-Петербурга», – добавил Александр Бельский, поздравляя спортсменов с наступающими новогодними праздниками и выражая благодарность за их достижения.

К золотым медалям чемпионата мира следует добавить и другие значимые победы петербургских спортсменов. Так, Владимир Ермаков завоевал медаль высшей пробы на первенстве Европы по боксу 2025 года среди молодежи. Кроме того, Диана Цыбулькина и Ирина Федотова, представлявшие Санкт-Петербург, также стали обладательницами золотых медалей на первенстве Европы по боксу среди юниорок в возрастной категории 17-18 лет. Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки и мастерства боксёров из Северной столицы.

Среди прочих успехов, которые были отмечены на мероприятии, можно выделить 4 медали, завоеванные мужской сборной команды Санкт-Петербурга на Чемпионате России, где они получили 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль. Женская сборная также показала впечатляющие результаты, завоевав 7 наград на национальном первенстве, что стало лучшим результатом в ее истории.

В знак признания многолетнего добросовестного труда, достигнутых успехов и значительного вклада в популяризацию бокса и физическое воспитание молодежи в городе, некоторые из тренеров и спортсменов были награждены Почетными грамотами. Это подчеркивает важность работы, проводимой в области спорта и физической культуры, и вдохновляет будущие поколения боксёров на новые достижения.