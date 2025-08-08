Команда Санкт-Петербурга победила сборную Краснодарского края в шахматном финале 6-й летней молодёжной Спартакиады со счётом 3:1

Очередная летняя Спартакиада учащихся по шахматам открылась в Липецке 2 августа с матчей группового этапа. В группе «А» было только три команды, а не четыре – сборная Санкт-Петербурга и коллективы из Якутии и Новосибирской области. Петербургская четвёрка в составе Ольги Кармановой, Марины Кузнецовой, Кирилла Путренко и Владислава Кунденка на предварительном этапе выиграла один матч из двух, уступив якутской команде (1,5:2,5), при этом Карманова свою партию выиграла.

В четвертьфинале посланцы Петербурга одолели оппонентов из Воронежской области – 2,5:1,5. Здесь была одна ничья (в партии Кармановой с Анной Журовой) и три результативных поединка (Кундянок и Кузнецова – победы, Путренко – поражение от Максима Попова). Полуфинал сложился для петербургской команды легче: в составе сборной Москвы отсутствовала одна участница – это давало всем соперникам москвичей фору в виде очка без игры. Счёт полуфинала – 3:1.

Финал с краснодарцами завершился победой Санкт-Петербурга с тем же счётом 3:1 (выиграли свои партии Карманова и Кузнецова, а Путренко и Кунденок сыграли со своими соперниками вничью). «Питерец.ру» отмечает боевой дух москвичей, сумевших взять бронзу втроём благодаря победам Ростовцева и Цветкова.



