ента новостей

20:42
Петербургский шахматист Максим Матлаков в 5-м туре «Qounaev Cup» сыграл вничью и занимает 9-е место, а в четвёрку лидеров турнира входит Алексей Гребнев
20:16
Команда Санкт-Петербурга победила сборную Краснодарского края в шахматном финале 6-й летней молодёжной Спартакиады со счётом 3:1
13:35
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом итальянском просвете Эрмитажа
13:27
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону финал турнира в Торонто в трёх сетах
13:04
В Сестрорецке состоится очередной Большой семейный фестиваль
11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
09:53
Петербург расширяет сеть уличных урн
09:45
Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж
22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
22:13
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10:24
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Команда Санкт-Петербурга победила сборную Краснодарского края в шахматном финале 6-й летней молодёжной Спартакиады со счётом 3:1

Команда Санкт-Петербурга победила сборную Краснодарского края в шахматном финале 6-й летней молодёжной Спартакиады со счётом 3:1

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Выиграли свои партии в финальном матче Спартакиады петербурженки Ольга Карманова и Марина Кузнецова.

Очередная летняя Спартакиада учащихся по шахматам открылась в Липецке 2 августа с матчей группового этапа. В группе «А» было только три команды, а не четыре – сборная Санкт-Петербурга и коллективы из Якутии и Новосибирской области. Петербургская четвёрка в составе Ольги Кармановой, Марины Кузнецовой, Кирилла Путренко и Владислава Кунденка на предварительном этапе выиграла один матч из двух, уступив якутской команде (1,5:2,5), при этом Карманова свою партию выиграла.

В четвертьфинале посланцы Петербурга одолели оппонентов из Воронежской области – 2,5:1,5. Здесь была одна ничья (в партии Кармановой с Анной Журовой) и три результативных поединка (Кундянок и Кузнецова – победы, Путренко – поражение от Максима Попова). Полуфинал сложился для петербургской команды легче: в составе сборной Москвы отсутствовала одна участница – это давало всем соперникам москвичей фору в виде очка без игры. Счёт полуфинала – 3:1.

Финал с краснодарцами завершился победой Санкт-Петербурга с тем же счётом 3:1 (выиграли свои партии Карманова и Кузнецова, а Путренко и Кунденок сыграли со своими соперниками вничью). «Питерец.ру» отмечает боевой дух москвичей, сумевших взять бронзу втроём благодаря победам Ростовцева и Цветкова.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-06-2025, 23:14
Во 2-м туре шахматной Высшей лиги в Липецке Марина Кузнецова победила Евгению Овод, Ольга Карманова и Татьяна Гетьман завершили свои партии вничью, а Мария Якимова проиграла Марии Носачёвой
23-03-2024, 01:57
Татьяна Гетьман, Дарья Юрасова и Марина Кузнецова выиграли свои партии в 7-м туре чемпионата Санкт-Петербурга по шахматам и приблизились к лидерам
28-06-2024, 23:12
Евгения Овод проиграла Дарье Войт в 3-м туре Высшей лиги в Нижнем Новгороде, а чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова победила Участницу Суперфинала – 2023
2-07-2025, 01:09
В 5-м туре Высшей лиги выиграли свои партии сразу шесть петербургских шахматисток – Боднарук, Карманова, Гетьман, Кузнецова, Овод и Шишкарёва
4-07-2016, 13:50
Кузнецова сыграет с Сереной Уильямс на Уимблдоне
24-03-2024, 02:03
Победив Дарью Юрасову, Ольга Карманова выиграла уже четвёртую партию подряд в чемпионате Санкт-Петербурга по шахматам

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
Вчера, 22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
Вчера, 11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
Вчера, 09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
Наверх