ента новостей

13:35
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом итальянском просвете Эрмитажа
13:27
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону финал турнира в Торонто в трёх сетах
13:04
В Сестрорецке состоится очередной Большой семейный фестиваль
11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
09:53
Петербург расширяет сеть уличных урн
09:45
Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж
22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
22:13
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10:24
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
09:27
В Китае появился новый опасный вирус
09:06
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону финал турнира в Торонто в трёх сетах

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону финал турнира в Торонто в трёх сетах

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.ru
Шелтон за победу на турнире в Торонто получил более 1,1 млн долларов США, Хачанов – почти 600 тысяч.

Очень упорным получился финал крупного теннисного турнира в Торонто, где скрестили ракетки россиянин Карен Хачанов и американец Бен Шелтон. Ни того ни другого нельзя отнести к главным фаворитам турнира в Канаде: в первую тройку «сеяных» входили Александр Зверев (Германия), Тэйлор Фриц (США) и Лоренцо Музетти (Италия).

Именно у Фрица выиграл свой полуфинал соперник Хачанова Шелтон. В стартовом сете российский теннисист сделал брейк, но в нужный момент не сумел удержать собственную подачу – тай-брейк. «Питерец.ру» отмечает волевые качества Хачанова: проигрывая в укороченной партии 3:5, он сумел выиграть четыре очка подряд и взять первый сет.

Но 22-летний Шелтон не расклеился после столь обидной для себя развязки первой партии. Второй сет протекал в равной борьбе, но в 9-м гейме американец смог взять подачу Хачанова. В 10-м гейме россиянин имел шансы сравнять счёт и добиться тай-брейка, но Шелтон дожал – 6:4 и равенство в матче.

Третья партия дошла до тай-брейка, на котором сразу же вперёд вырвался Шелтон – 3:0. Итог решающего тай-брейка – 7:3 в пользу Шелтона, который вместе с победой в Торонто получит внушительную сумму призовых (1 124 380 долларов США). Гонорар Хачанова – 597 890 $.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-08-2025, 19:16
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Торонто, а вот Андрей Рублёв свой четвертьфинал проиграл
2-07-2025, 21:10
Андрей Рублёв и Карен Хачанов пробились в 3-й круг Уимблдона, а темой всеобщего обсуждения стал «звездопад»: вылетели Александр Зверев и Кори Гауфф
8-06-2023, 01:37
Карен Хачанов проиграл 36-летнему Джоковичу и зачехлил ракетку на Открытом чемпионате Франции
4-06-2023, 17:00
На «Ролан Гаррос» российские теннисисты Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова пробились в четвертьфинал
4-08-2025, 20:04
Российский теннисист Андрей Рублёв вслед за Кареном Хачановым вышел в четвертьфинал турнира в Торонто
2-06-2023, 20:16
Андрей Рублёв вылетел с «Ролан Гаррос» - 2023, проиграв теннисисту из Италии, а Карен Хачанов вышел в 1/8

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
Вчера, 22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
Вчера, 11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
Вчера, 09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
Наверх