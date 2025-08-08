Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону финал турнира в Торонто в трёх сетах

Очень упорным получился финал крупного теннисного турнира в Торонто, где скрестили ракетки россиянин Карен Хачанов и американец Бен Шелтон. Ни того ни другого нельзя отнести к главным фаворитам турнира в Канаде: в первую тройку «сеяных» входили Александр Зверев (Германия), Тэйлор Фриц (США) и Лоренцо Музетти (Италия).

Именно у Фрица выиграл свой полуфинал соперник Хачанова Шелтон. В стартовом сете российский теннисист сделал брейк, но в нужный момент не сумел удержать собственную подачу – тай-брейк. «Питерец.ру» отмечает волевые качества Хачанова: проигрывая в укороченной партии 3:5, он сумел выиграть четыре очка подряд и взять первый сет.

Но 22-летний Шелтон не расклеился после столь обидной для себя развязки первой партии. Второй сет протекал в равной борьбе, но в 9-м гейме американец смог взять подачу Хачанова. В 10-м гейме россиянин имел шансы сравнять счёт и добиться тай-брейка, но Шелтон дожал – 6:4 и равенство в матче.

Третья партия дошла до тай-брейка, на котором сразу же вперёд вырвался Шелтон – 3:0. Итог решающего тай-брейка – 7:3 в пользу Шелтона, который вместе с победой в Торонто получит внушительную сумму призовых (1 124 380 долларов США). Гонорар Хачанова – 597 890 $.



