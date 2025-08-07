Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном

Немецкий теннисист Александр Зверев (на фото) являлся фаворитом не только матча с россиянином Кареном Хачановым в 1/2 финала престижного турнира в канадском Торонто, но и наиболее вероятным победителем финала. Однако Хачанов выбил Зверева, победив первую ракетку турнира в весьма напряжённом матче.

«Питерец.ру» напоминает, что в Торонто выступал весь цвет российского мужского тенниса. Роман Сафиуллин проиграл во втором круге, но критиковать его за поражение от Каспера Рууда не нужно. А вот вылет Даниила Медведева уже в третьем круге после проигрыша австралийцу Александру Попырину не прибавляет оптимизма перед выступлением уже третьей ракетки России на US Open. Андрей Рублёв сыграл в Торонто в свою силу – дошёл до четвертьфинала, где уступил второму «сеяному» Тэйлору Фрицу из США.

На пути к полуфиналу со Зверевым Карен Хачанов поочерёдно выбил из турнира аргентинца Хуана Фиковича, американца Эмилио Наву, Рууда и ещё одного «звёздно-полосатого» теннисиста Алекса Михельсена. В первом сете поединка со Зверевым Хачанов повёл 4:1 и взял эту партию со счётом 6:3. Затем Хачанов обидно упустил концовку второй партии – 4:6 и равенство в матче. Третий сет завершился тай-брейком – 7:4 в пользу Хачанова.