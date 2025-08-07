ента новостей

22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
22:13
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10:24
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
09:27
В Китае появился новый опасный вирус
09:06
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
08:55
В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий
08:42
Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению
23:28
Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»
22:52
Петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов вничью завершили свои партии в 3-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы, а в число лидеров входит набравший 2,5 очка россиянин Гребнев
20:38
В Петербурге лучшим врачам и медработникам увеличили размер премий
20:32
В Петербурге начали тестирование нового электробуса
20:22
На трассе «Кола» на полтора месяца ограничат движение транспорта на путепроводе
19:16
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Торонто, а вот Андрей Рублёв свой четвертьфинал проиграл
15:45
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют съезд
13:39
Во Всеволожск ищут поджигателя иномарки и электросамокат
13:34
В Ленобласти задержали сожителей, подозреваемых в убийстве знакомого
13:20
В Петербурге задержан подозреваемый в избиении пожилой женщины
13:17
В Петербурге задержали 85-летнюю "дропа" мошенников
13:11
На улице Ярослава Гашека неадекват в ресторане «Ростикс» угрожал персоналу ножом и гранатой
12:39
Пенсионерка с Северного проспекта отдала мошенникам около 7,5 млн рублей
12:06
В Петербурге задержали слесаря за распространение детской порнографии
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном

Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.com
Победа над первой ракеткой турнира в Торонто – дорогого стоит!

Немецкий теннисист Александр Зверев (на фото) являлся фаворитом не только матча с россиянином Кареном Хачановым в 1/2 финала престижного турнира в канадском Торонто, но и наиболее вероятным победителем финала. Однако Хачанов выбил Зверева, победив первую ракетку турнира в весьма напряжённом матче.

«Питерец.ру» напоминает, что в Торонто выступал весь цвет российского мужского тенниса. Роман Сафиуллин проиграл во втором круге, но критиковать его за поражение от Каспера Рууда не нужно. А вот вылет Даниила Медведева уже в третьем круге после проигрыша австралийцу Александру Попырину не прибавляет оптимизма перед выступлением уже третьей ракетки России на US Open. Андрей Рублёв сыграл в Торонто в свою силу – дошёл до четвертьфинала, где уступил второму «сеяному» Тэйлору Фрицу из США.

На пути к полуфиналу со Зверевым Карен Хачанов поочерёдно выбил из турнира аргентинца Хуана Фиковича, американца Эмилио Наву, Рууда и ещё одного «звёздно-полосатого» теннисиста Алекса Михельсена. В первом сете поединка со Зверевым Хачанов повёл 4:1 и взял эту партию со счётом 6:3. Затем Хачанов обидно упустил концовку второй партии – 4:6 и равенство в матче. Третий сет завершился тай-брейком – 7:4 в пользу Хачанова.

Яндек.Дзен

