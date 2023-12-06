СКА по буллитам проиграл ««Автомобилисту» и сразу 15 шайб в столичном дерби «Спартака» и «Динамо»

Вот и прервалась рекордная в нынешнем сезоне КХЛ победная серия СКА длиной в одиннадцать матчей. А всё потому, что «Автомобилист» был очень зол после трёх поражений подряд перед рандеву с невскими армейцами. Не сдюжил в первом периоде голкипер СКА Никита Серебряков, которого Роман Ротенберг уже на 17-й минуте поменял на Павла Мойсевича. Причина банальна – две пропущенные шайбы за неполный период.

Обидин открыл счёт в большинстве («Питерец.ру» отмечает, что это было единственное за всю игру удаление у СКА, которое схлопотал снайпер Борна Рендулич), и сразу же Кузнецов сделал преимущество хозяев стадиона «Уралец» более комфортным. Однако СКА сумел отыграться, и первым шагом к этому стала шайба Захара Бардакова незадолго до второго перерыва. В третьей двадцатиминутке Сергей Толчинский с передачи Артёма Сергеева забросил свою девятую шайбу в нынешнем первенстве. В буллитной серии блеснул вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин, отразивший все семь попыток петербуржцев забить. Итог – 2:3Б, радует хотя бы набранное в этой встрече очко.

Фантастическую результативность во вторник показали московские «Спартак» и «Динамо», забросившие 15 шайб на двоих. В овертайме победили «красно-белые» со счётом 8:7.



