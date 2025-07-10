ента новостей

11:30
В Колпино ищут хулиганов, применивших газовый баллончик в автобусе
11:25
На КАД пациент напал на фельдшера и вытолкнул из автомобиля скорой помощи
10:37
На 118 км Кингисеппского шоссе столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадали оба водителя
10:11
Аэропорт Петербурга понес многомиллионные убытки
09:51
Кадровый голод в Ленинградской области: специалистов забирает Санкт-Петербург
09:40
Установлен антирекорд по продаже квартир
09:31
«Подземка» распространится до «Пулково»
20:55
Никто из четверых россиян, добравшихся до 1/4 финала Уимблдона – 2025, не попал в полуфинал: проиграли свои матчи Карен Хачанов, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова
20:35
Александра Горячкина и Дарья Чарочкина проиграли первые партии своих матчей 1/64 финала Кубка мира, ещё три российские шахматистки – выиграли
19:26
Балет «Щелкунчик» на сцене Эрмитажного театра
19:24
На сцене Эрмитажного театра состоится показ балета «Лебединое озеро»
15:57
На трассе «Кола» в районе Разметелево до 1 ноября ограничат пропускную способность на путепроводе
15:53
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Московским шоссе перекроют две полосы
13:27
В Ленобласти мужчину изобличили в серии краж из супермаркетов
12:11
На КАД в ДТП с грузовиком погиб пассажир «Шевроле Авео» и двое пострадали
12:08
В Петербурге задержали мужчину, обокравшего студента
12:05
Пенсионерка с Васильевского острова потеряла квартиру после звонков мошенников
10:12
Импортозамещение дает плоды
09:52
Власти Петербурга доказали свою эффективность
09:46
Сколько детей родилось благодаря ЭКО?
09:38
В Петербурге хотят изменить налогообложение для такси и каршеринга
22:56
Роман Вега и Жерсон – аргентинский и бразильский новички футбольного «Зенита»
16:52
Победа «Зенита-2» в Раменском: Тимур Иванов заработал пенальти, отдал результативную передачу и сам установил итоговый счёт 3:1
13:12
В Петербурге введут транспортные ограничения на время проведения соревнований по триатлону «Медный всадник»
12:16
В Ленобласти ревнивец с друзьями похитил своего соперника и вывез в багажнике в лес
12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
12:04
В Приморском районе задержали двоих дебоширов в троллейбусе 
12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера
11:58
В Петербурге ищут участников конфликта у алкомарткета на улице Марата
11:42
В Петербурге группа молодых людей избила доставщика продуктов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Кадровый голод в Ленинградской области: специалистов забирает Санкт-Петербург

Кадровый голод в Ленинградской области: специалистов забирает Санкт-Петербург

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
1MI
В Ленинградской области не хватает специалистов: куда уезжают кадры, и как решить проблему?

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградской области наблюдается нехватка специалистов. Эксперты отмечают, что многие квалифицированные кадры переезжают в Санкт-Петербург в поисках лучших возможностей для профессионального роста и развития.

Проблема кадрового голода особенно актуальна для некоторых отраслей, таких как IT, медицина, инженерия и другие. Предприятиям региона становится все сложнее находить и удерживать специалистов. Власти и бизнес-сообщество региона пытаются решить эту проблему различными способами. Однако пока ситуация не меняется в лучшую сторону.

Среди причин оттока кадров называют более высокие зарплаты и более широкие возможности для самореализации в Санкт-Петербурге. Также некоторые специалисты переезжают из-за более развитой инфраструктуры и более высокого уровня жизни в северной столице.

Для решения проблемы кадрового голода в Ленинградской области необходимо принимать комплексные меры, направленные на улучшение условий труда, повышение уровня жизни и создание привлекательного образа региона как места для работы и жизни. Но конкурировать с Северной столицей очень трудно.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-11-2023, 19:59
Проблемы кадрового дефицита в России и пути их решения
25-12-2023, 14:35
Новые поезда начнут курсировать из Петербурга в Волосово
9-12-2024, 09:19
Работодатели СПб охотятся за специалистами
11-08-2021, 09:54
Где лучше работать молодым?
12-11-2024, 13:18
В Ленобласти увеличится минимальный размер заработной платы
3-07-2025, 10:27
Врачи Петербурга: рост зарплаты не решает всех проблем

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:37
На 118 км Кингисеппского шоссе столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадали оба водителя
Вчера, 12:11
На КАД в ДТП с грузовиком погиб пассажир «Шевроле Авео» и двое пострадали
8-07-2025, 12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
8-07-2025, 12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера
Наверх