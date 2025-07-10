Кадровый голод в Ленинградской области: специалистов забирает Санкт-Петербург

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградской области наблюдается нехватка специалистов. Эксперты отмечают, что многие квалифицированные кадры переезжают в Санкт-Петербург в поисках лучших возможностей для профессионального роста и развития.

Проблема кадрового голода особенно актуальна для некоторых отраслей, таких как IT, медицина, инженерия и другие. Предприятиям региона становится все сложнее находить и удерживать специалистов. Власти и бизнес-сообщество региона пытаются решить эту проблему различными способами. Однако пока ситуация не меняется в лучшую сторону.

Среди причин оттока кадров называют более высокие зарплаты и более широкие возможности для самореализации в Санкт-Петербурге. Также некоторые специалисты переезжают из-за более развитой инфраструктуры и более высокого уровня жизни в северной столице.

Для решения проблемы кадрового голода в Ленинградской области необходимо принимать комплексные меры, направленные на улучшение условий труда, повышение уровня жизни и создание привлекательного образа региона как места для работы и жизни. Но конкурировать с Северной столицей очень трудно.