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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце наградили почтовых служащих

В Мариинском дворце наградили почтовых служащих

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Мариинском дворце 10 июля прошла торжественная церемония, посвященная празднованию Дня российской почты

В Мариинском дворце 10 июля прошла торжественная церемония, посвященная празднованию Дня российской почты, на которой были отмечены заслуги работников Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, обратился к собравшимся с поздравлениями по случаю наступающего профессионального праздника. Он подчеркнул значимость миссии, которую выполняют почтовые работники, обеспечивая связь между различными частями нашей обширной страны. Бельский отметил, что в ряде отдаленных населенных пунктов почтовые отделения остаются единственным местом, где граждане могут получить доступ к финансовым услугам или приобрести необходимые товары. Спикер петербургского парламента поделился личными воспоминаниями о деревенском почтальоне, которого в его детстве воспринимали как члена семьи.

По словам Александра Бельского, в его детстве родители отправляли его к бабушке и дедушке в деревню, где почтальон ежедневно доставлял жителям почту, газеты и пенсии. Его прихода ждали с нетерпением, приглашали в дом, как близкого человека, и всегда находили время для беседы за чашкой чая. Бельский подчеркнул, что даже в эпоху цифровых технологий для многих пожилых людей и жителей отдаленных регионов России почтальоны остаются теми людьми, которых ждут с особым чувством.

Более 8 тысяч почтовых служащих ежедневно заняты обработкой и доставкой посылок, писем и печатной продукции, а также выплатой пенсий и других социальных пособий. В честь профессионального праздника свыше 170 сотрудников УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области были удостоены государственных и ведомственных наград, а также благодарственных писем и почетных грамот от органов исполнительной и законодательной власти. В церемонии награждения приняли участие депутаты городского парламента, представители правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сотрудники АО «Почта России» УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области, члены профсоюза работников связи и другие почетные гости.

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