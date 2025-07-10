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Питерец.ру » Экономика » Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов о регулировании платформенной экономики

Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов о регулировании платформенной экономики

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Опубликовал: Вадик Котов
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Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов, направленных на обеспечение безопасности в цифровой среде на цифровых платформах

Государственная Дума рассмотрела и одобрила в первом чтении пакет законопроектов, направленных на обеспечение безопасности в цифровой среде на цифровых платформах и формирование правовой базы для их развития. Данные законодательные инициативы были предложены Правительством Российской Федерации.

Законопроекты вводят определения понятий «платформенная экономика» и «цифровая платформа». Доступ к цифровым платформам должен предоставляться на основе принципов равенства, недискриминации и соответствия российскому законодательству.

Вводятся новые правила для посреднических цифровых платформ (ПЦП), таких как маркетплейсы и сервисы, где пользователи и продавцы заключают сделки. ПЦП будут включены в специальный реестр, который будет вести уполномоченный орган. Новые требования направлены на повышение прозрачности, защиту прав потребителей и усиление ответственности операторов.

Операторы ПЦП обязаны заключать электронные договоры с продавцами, проверять их данные и предоставлять достоверную информацию о продавце, продукции, лицензиях и маркировке в карточке товара. Продажа запрещённых товаров будет блокироваться, а для торговли товарами с ограничениями потребуется биометрическая идентификация покупателя. Запрещены манипуляции с результатами поиска.

Платформа не сможет снижать цену товара за счёт продавца без его согласия, уведомив его не менее чем за 5 рабочих дней. Продавец может заранее запретить продажу своих товаров со скидкой.

Платформы несут ответственность перед потребителями. Если проблема возникла по вине продавца, ответственность остаётся за ним, но платформа должна предоставить возможность направить претензию продавцу через интерфейс ПЦП. Вводится обязательное досудебное урегулирование споров и взаимодействие с налоговыми органами.

Второй законопроект усиливает требования к размещению информации о продаже товаров на ПЦП. Операторы несут ответственность за убытки, причинённые потребителям, и обязаны обеспечить возможность возврата средств и компенсации убытков.

К иностранным платформам, обслуживающим более 500 тысяч пользователей в сутки из России, будут предъявляться те же требования.

В случае принятия, документы вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Антон Немкин отметил, что регулирование ПЦП – логичный шаг к цивилизованному рынку электронной торговли, формализующий отношения и делающий их более прозрачными. Он подчеркнул значимость ограничения на произвольное снижение цен за счёт продавцов и установление требований к точности информации в карточках товаров.

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