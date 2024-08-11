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Питерец.ру » Спорт » Сборная США выиграла баскетбольный финал Олимпиады у хозяев со счётом 98:87, а бронзу завоевали сербы

Сборная США выиграла баскетбольный финал Олимпиады у хозяев со счётом 98:87, а бронзу завоевали сербы

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.fiba.basketball
Статистики пока считают количество триппл-даблов на парижской Олимпиаде.

«Питерец.ру» поводит итоги мужского баскетбольного турнира парижской Олимпиады – снова победили американцы. На этот раз возрастная «звёздно-полосатая» команда вовсе не тянула на статус «Дрим Тим». Сербы возили команду Стива Керра по паркету большую часть игрового времени полуфинального матча, но всплеск главных американских звёзд в заключительной четверти помог представителям НБА избежать позора. К тому же внезапно сверкнул Стефан Карри, которого многие уже списали со счетов и воспринимали, как потерявшего былые кондиции ветерана.

В финале со сборной Франции Карри набрал 24 очка, ВСЕ – дальними бросками (8 из 12 попыток). Леброн Джеймс сделал дабл-дабл (14 очков и 10 передач), Кевин Дюрант не слишком уверенно бросал из-за дуги, но свои 15 очков наскрёб. Лучшим в составе ставших серебряными призёрами домашней Олимпиады французов в финальной игре стал Виктор Вембаньяма – 26 очков и 7 подборов, хорошо сыграл и форвард Гершон Ябуселе (20 очков).

В споре за бронзу сербы одолели сборную Германии: так действующий чемпион мира по баскетболу не сумел завоевать в Париже никакой медали. Итоговое преимущество сербов составило 10 очков, а Никола Йокич добился второго подряд на Олимпиаде – 2024 триппл-дабла.

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