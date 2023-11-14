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Питерец.ру » Спорт » Александр Кержаков – больше не главный тренер «Спартака»

Александр Кержаков – больше не главный тренер «Спартака»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.fkspartak.com
Сербский клуб «Спартак» из Суботицы отказался от услуг российского специалиста.

Месяц без побед в чемпионате Сербии привёл к переменам на тренерском мостике сербского клуба «Спартак» из города Суботица. Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков покинул пост главного тренера этой команды. СМИ сообщают, что стороны договорились о досрочном расторжении контракта с целью выхода из временного кризиса «Спартака».

Тренировать «Спартак» (какой символизм!) Кержаков начал этим летом. Первую же игру удалось выиграть (на фарте?). Однако встреча с грандом сербского футбола – обладателем Кубка чемпионов 1991 года «Црвеной Звездой» – завершилась для команды Кержакова крупным поражением 0:3.

Ранее Кержаков признавался, что в сербский клуб он попал не без участия Йована Танасьевича – своего бывшего одноклубника по московскому «Динамо». В Сербии Кержакову понравилось, хотя финансовые условия были довольно скромными. «Питерец.ру» напоминает основные вехи тренерской карьеры родившегося 27 ноября 1982 в Кингисеппе заслуженного мастера спорта России Кержакова.

В 2018 году он стал главным тренером юношеской сборной России до 17 лет, в 2020 году возглавил свой первый клуб – «Томь». Работая в Нижнем Новгороде (сейчас этот клуб называется «Пари НН») Кержаков не допустил вылета команды из РПЛ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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