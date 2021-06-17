Александр Кержаков стал главным тренером дебютанта РПЛ из Нижнего Новгорода

Тренерский опыт Александра Кержакова не слишком велик, да и не очень успешен, если смотреть поверхностно. Кержаков возглавил «Томь» – и не спас этот клуб от расставания с первым дивизионом. На фоне этого назначение в ФК «Нижний Новгород» выглядит как серьёзного повышение для молодого специалиста.

«Питерец.ру» заметил, что Кержакову придётся комплектовать состав «с чистого листа»: СМИ сообщили, что официально в нижегородском клубе числятся сейчас то ли три, то ли пять футболистов на контрактах. Однако в этом есть несомненный плюс: у Кержакова развязаны руки и он может приглашать в свою команду тех, кого хочет – в рамках клубного бюджета, разумеется.

Клубный сайт ФК «НН» уже опубликовал интервью с подписавшим тренерский контракт Кержаковым. Александр вспомнил, что его отец – из Дзержинска Нижегородской области и выступал за тамошний «Химик» (в этом же клубе играл когда-то Георгий Джикия). Клуб, который возглавил Кержаков – это дебютант высшего дивизиона, но раньше Нижний Новгород представляли «Локомотив» и «Волга».