Payeer

ента новостей

20:01
В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие выставки
19:59
Александр Кержаков стал главным тренером дебютанта РПЛ из Нижнего Новгорода
13:00
Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД полностью перекроют движение
12:11
В Ленобласти "брендовые" виски и коньяки разливали в частном доме
11:56
В Петербурге пожилая пациентка больницы выпала из окна
09:42
Врачи обеспокоены
08:34
Как прошли переговоры с Байденом?
08:00
Масочный режим стал формальностью
20:42
В Ленобласти с командным составом ЗВО проведены занятия по ведению боевых действий с учётом опыта современных вооружённых конфликтов
20:40
Чтения со смыслом «Contione – встреча»
14:46
В Филармонии выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
12:32
В Пулково прошли ветеринарный контроль 150 пчелиных маток
12:29
В СПбГУ представят книгу «Людмила Вербицкая — попечитель русского языка»
12:27
«Гаражная амнистия» за 8 шагов: Росреестр разработал методические рекомендации для граждан
12:22
Международная научно-практическая конференция в Историческом парке
12:20
В Янино после пожара на балконе обнаружили обгоревшее тело женщины
12:09
В Ленобласти на трассе "Кола" разведут Ладожский мост
12:07
В Петербурге женщина педагог перевела аферистам 550 тысяч рублей
09:42
В Петербурге не хватает школ
09:04
Финны смогут привиться
08:31
Что мешает откладывать деньги?
21:10
Не только у сборной России проблемы на чемпионате Европы по футболы
20:09
В центре Петербурга инженеры ЗВО навели более 90 понтонов
14:14
Секреты «Алых парусов-2021»: кто выступит на звездной сцене?
13:36
Петербургские парламентарии планируют назначить дату выборов
12:04
Право льготного проезда на областных и муниципальных автобусах получили «Почетные доноры России» и «Почетные доноры СССР»
12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
11:52
В Петербурге аферисты оставили чиновницу без денег
11:47
В Ленобласти 73-летний мужчина перевел мошенникам 130 тысяч рублей
11:20
В Ленобласти лжебанкиры выманили у женщины более 700 тысяч рублей
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Александр Кержаков стал главным тренером дебютанта РПЛ из Нижнего Новгорода

Александр Кержаков стал главным тренером дебютанта РПЛ из Нижнего Новгорода

0
5
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fcnn.ru
Слухи о назначении Кержакова ходили ещё весной, и сегодня всё подтвердилось.

Тренерский опыт Александра Кержакова не слишком велик, да и не очень успешен, если смотреть поверхностно. Кержаков возглавил «Томь» – и не спас этот клуб от расставания с первым дивизионом. На фоне этого назначение в ФК «Нижний Новгород» выглядит как серьёзного повышение для молодого специалиста.

«Питерец.ру» заметил, что Кержакову придётся комплектовать состав «с чистого листа»: СМИ сообщили, что официально в нижегородском клубе числятся сейчас то ли три, то ли пять футболистов на контрактах. Однако в этом есть несомненный плюс: у Кержакова развязаны руки и он может приглашать в свою команду тех, кого хочет – в рамках клубного бюджета, разумеется.

Клубный сайт ФК «НН» уже опубликовал интервью с подписавшим тренерский контракт Кержаковым. Александр вспомнил, что его отец – из Дзержинска Нижегородской области и выступал за тамошний «Химик» (в этом же клубе играл когда-то Георгий Джикия). Клуб, который возглавил Кержаков – это дебютант высшего дивизиона, но раньше Нижний Новгород представляли «Локомотив» и «Волга».

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

7-04-2016, 12:46
Кержаковым довольны
9-12-2014, 13:01
Александр Григорян возглавил ФК «Тосно»
11-03-2016, 14:19
Александр возвращается
18-12-2015, 17:45
Александр Кержаков уезжает в Швейцарию: «Цюрих» арендовал форварда
6-03-2014, 07:05
Кержакову не понравился вопрос про Дзюбу
21-07-2016, 22:11
Кержаков ещё на сезон остаётся в «Зените»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
199
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
0
326
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
354
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
0
501
5-06-2021, 16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
Наверх