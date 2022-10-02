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Питерец.ру » Спорт » Спунер, Козун и Пакетт не смогли помочь минскому «Динамо» избежать разгрома от СКА со счётом 1:5

Спунер, Козун и Пакетт не смогли помочь минскому «Динамо» избежать разгрома от СКА со счётом 1:5

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Играли в этой встрече и другие минские иностранцы.

Не секрет, что минские динамовцы традиционно делают ставку на легионеров, пытаясь достичь высот в первенстве КХЛ. «Питерец.ру» ждал большего от иностранных хоккеистов, вышедших на лёд переполненной «Минск-Арены» противостоять СКА. Итог очной встречи с невскими армейцами – разгром 1:5 и четвёртое кряду поражение коллектива Крэйга Вудкрофта. Если минчане срочно не исправят свою турнирную ситуацию, канадский тренер рискует быть досрочно уволенным со своей должности.

Интересно, что в минском матче никто из игроков СКА не набрал больше одного очка. Это может говорить о вариативности атакующих схем штаба Романа Ротенберга. К тому же Максим Грошев в отчётной игре смог отличиться в меньшинстве, огорчив Колосова. Этот голкипер начинал матч на скамейке запасных, но при счёте 3:1 в пользу СКА Вудкрофт убрал со льда Шостака. Из других матчей дня можно выделить очередное поражение ЦСКА от «Куньнуля» (4:5 Б).

Турнирные дела СКА по-прежнему идут отлично. Петербургский клуб лидирует и в чемпионате КХЛ, и конечно же возглавляет таблицу Западной конференции.

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