Бывший игрок СКА Линден Вей набрал 3 очка в победном для «Барыса» матче с «Трактором»

«Питерец.ру» заметил, насколько плохо «Барыс» из Нур-Султана стартовал в регулярном чемпионате ХКЛ. Команда Андрея Скабелки проиграла все четыре стартовых матча, два из которых – с крупным счётом. Особенно унизительным выглядело поражение от «Витязя» 7 сентября со счётом 0:5.

Поэтому первый из матчей домашней серии «Барыс» просто обязан был выигрывать. Времена Боченски, Доуса и Бойда прошли, и сейчас главная атакующая звезда казахстанского клуба – хорошо знакомый петербургским болельщикам Линден Вей. Этот хоккеист выступал за СКА в сезоне – 2020/2021, но снова вернулся в свой первый клуб в КХЛ.

В поединке с «Трактором» Вей буквально солировал, сделав дубль и отдав результативную передачу на Кирилла Савицкого. «Барыс» выиграл со счётом 3:1 и немного поправил свои турнирные дела. Примечательно, что до матча с челябинским клубом Вей забил в этом чемпионате лишь однажды, но сделал это в Санкт-Петербурге (СКА тогда победил со счётом 3:1).

Новой очной встречи с невскими армейцами Вею предстоит ждать ещё долго, поскольку матч «Барыса» и СКА станет для обеих команд заключительным в «регулярке».