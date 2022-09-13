ента новостей

23:58
Бывший игрок СКА Линден Вей набрал 3 очка в победном для «Барыса» матче с «Трактором»
18:03
Александр Бельский: Предложение Губернатора о приостановке закона о реновации обосновано и своевременно
16:34
В Ломоносовском районе в ДТП пострадала пассажирка иномарки
16:14
Петербург расширяет экономическое сотрудничество с Республикой Беларусь
16:06
В Ленобласти начался региональный этап всероссийского экологического конкурса на лучшее историческое дерево года
15:53
В Московском районе ограбили пенсионера
15:47
На берегу Вуоксы в Ленобласти нашли труп мужчины
15:44
Ухудшение ковидной обстановки привело к росту госпитализаций в Петербурге
13:53
Постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству
12:04
В Центральном районе задержали мужчину за разбой
11:47
В Петербурге в ДТП пострадал 11-летний велосипедист
11:43
В Петербурге 20-летний молодой человек похитил у пенсионерки 430 000 рублей
11:27
В Ленобласти кочегар зарезал собутыльника. Тело утащил в кусты
11:15
В Петербурге полицейские раскрыли сразу два случая похищения денежных средств у пенсионеров
11:10
В Петербурге задержан злоумышленник совершивший ДТП на угнанной машине
11:00
Росгвардейцы Северо-Западный округа выступят на соревнованиях по многоборью кинологов
10:49
Разводка Ладожского моста перенесена по просьбе судовладельца
09:35
Столкновения вспыхивают на армяно-азербайджанской границе, что может привести к возобновлению старого конфликта
09:22
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пьяного пешехода
09:12
Блинкен назвал последний ответ Ирана на предложение по ядерной сделке «шагом назад»
09:09
Премьер-министр Гаити объявил о повышении цен на газ, несмотря на недели протестов
08:23
Турвизы в Финляндию останутся
08:22
Молодых ученых нужно поддерживать!
08:13
Расходы на социальные нужды увеличены
22:05
СКА пропустил уже на 29-й секунде, но смог крупно победить «Северсталь»
20:04
В Петербурге пройдет серия образовательных программ для некоммерческого сектора
20:01
Петербург представит многообразие национальных кухонь
18:50
В Ленобласти тракторист при уборке картофельного поля подорвался на снаряде времен ВОВ
18:41
Петербургский исполком Народного фронта возглавила Екатерина Машкова
18:37
Выставка «Дом Бога» откроется в Доме национальностей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Бывший игрок СКА Линден Вей набрал 3 очка в победном для «Барыса» матче с «Трактором»

Бывший игрок СКА Линден Вей набрал 3 очка в победном для «Барыса» матче с «Трактором»

0
3
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
hcbarys.kz
Вей начинал свою КХЛовскую карьеру в «Барысе», после чего поиграл за ЦСКА и СКА и вернулся в Казахстан.  

«Питерец.ру» заметил, насколько плохо «Барыс» из Нур-Султана стартовал в регулярном чемпионате ХКЛ. Команда Андрея Скабелки проиграла все четыре стартовых матча, два из которых – с крупным счётом. Особенно унизительным выглядело поражение от «Витязя» 7 сентября со счётом 0:5.

Поэтому первый из матчей домашней серии «Барыс» просто обязан был выигрывать. Времена Боченски, Доуса и Бойда прошли, и сейчас главная атакующая звезда казахстанского клуба – хорошо знакомый петербургским болельщикам Линден Вей. Этот хоккеист выступал за СКА в сезоне – 2020/2021, но снова вернулся в свой первый клуб в КХЛ.

В поединке с «Трактором» Вей буквально солировал, сделав дубль и отдав результативную передачу на Кирилла Савицкого. «Барыс» выиграл со счётом 3:1 и немного поправил свои турнирные дела. Примечательно, что до матча с челябинским клубом Вей забил в этом чемпионате лишь однажды, но сделал это в Санкт-Петербурге (СКА тогда победил со счётом 3:1).

Новой очной встречи с невскими армейцами Вею предстоит ждать ещё долго, поскольку матч «Барыса» и СКА станет для обеих команд заключительным в «регулярке».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-10-2018, 23:50
«Барыс» прервал победную серию «Автомобилиста» в чемпионате КХЛ
6-09-2022, 15:22
Если СКА уверенно победил «Барыс», то ЦСКА был разгромлен «Ак Барсом» Александра Радулова
30-10-2018, 23:03
СКА выиграл два матча в КХЛ с общим счётом 12:1
20-10-2014, 23:52
«Барыс» в Питере — 21 октября
17-03-2020, 01:15
Плей-офф КХЛ приостановлен на неделю после отказа «Барыса»
1-03-2015, 23:58
Кубок Гагарина: со счётом 2—0 ведут только ЦСКА и «Ак Барс»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
67
Вчера, 16:34
В Ломоносовском районе в ДТП пострадала пассажирка иномарки
0
88
Вчера, 11:47
В Петербурге в ДТП пострадал 11-летний велосипедист
0
84
Вчера, 11:10
В Петербурге задержан злоумышленник совершивший ДТП на угнанной машине
0
93
Вчера, 09:22
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пьяного пешехода
Наверх