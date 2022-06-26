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Питерец.ру » Спорт » Олимпийский чемпион Фёдор Климов женился на Евгении Тарасовой

Олимпийский чемпион Фёдор Климов женился на Евгении Тарасовой

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Подготовка к свадьбе спортсменов держалась в строжайшей тайне.

Новость об июньской свадьбе петербуржца Фёдора Климова и родившейся в Казани Евгении Тарасовой удивила тех, кто следит за фигурным катанием. Дело в том, что даже намёков на романтические отношения этих спортсменов до этого не было, и вдруг сразу же – свадьба.

«Питерец.ру» заметил в биографии Олимпийского чемпиона 2014 года Фёдора Климова интересную деталь: его рождение совпало с переименованием Ленинграда в Санкт-Петербург. Звёздным часом Климова в спорте стала сочинская Олимпиада, где он в паре с Ксенией Столбовой выиграл командный турнир и получил серебряную медаль в парном катании, уступив только Татьяне Волосожар и Максиму Транькову. Сейчас Климов тренирует.

Тарасова – серебряный призёр двух Олимпиад в паре с Владимиром Морозовым: в Пхёнчхане–2018 они стали вторыми в командном турнире, а на пекинской Олимпиаде этого года Тарасова и Морозов совсем немного уступили выигравшей с мировым рекордом китайской паре.

СМИ сообщают, что на свадьбе Климова и Тарасовой присутствовала Елизавета Туктамышева.

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