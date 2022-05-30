Финляндия выиграла у Канады финал чемпионата мира, Чехия – третья

Финальный матч чемпионата мира, на который не была допущена Россия, не обошёлся без скандального ореола. Канадцы недовольно кивали на судейство: в овертайме всё решило удаление капитана «Кленовых Листьев» Тома Шабо. Арбитры наказали защитника «Оттавы» малым штрафом, что позволило Сакари Маннинену забросить победную шайбу. «Питерец.ру» не забыл, что Олимпийский хоккейный турнир тоже завершился победой финнов, которые в этом году могут претендовать на звание доминирующей ледовой силы.

Матч за бронзу стал бенефисом чешской атаки, а конкретно – звёздного форварда «Бостона» Давида Пастрняка. Итоговые 8:4 в пользу чехов могут говорить о том, что «звёздно-полосатой» команде матч за третье место мог быть не особенно нужен. Пастрняк, забросивший 7 шайб за такое же количество матчей, поделил лавры лучшего снайпера мирового первенства с двумя канадцами – Дюбуа и Козенсом.

Поклонники СКА должны обратить особое внимание на лауреатов индивидуальных призов по итогам чемпионата. Долго игравший в СКА Роман Червенка стал лучшим нападающим, а защитник «Цюриха» Микко Лехтонен совсем недавно играл в плей-офф Кубка Гагарина.