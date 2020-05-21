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Питерец.ру » Спорт » Контракт Ивановича с «Зенитом» может быть продлён до 2021 года

Контракт Ивановича с «Зенитом» может быть продлён до 2021 года

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.instagram.com
Возрастной сербский защитник – настоящий профессионал своего дела.  

«Питерец.ру» не удивился слухам о том, что заканчивающийся контракт Бранислава Ивановича может быть продлён ещё на сезон. Сербу в феврале исполнилось 36 лет, но уровень игры он по-прежнему демонстрирует достойный. Да и перестраивать защиту – дело рискованное, особенно в нынешней ситуации. Российский чемпионат возобновится в июне, а следующее первенство планируют начать уже в августе. Клубы попадут в серьёзный временной цейтнот, и здесь лучше продлевать контракты хорошо зарекомендовавших себя игроков.

Ивановичу и клубу нужно найти консенсус в том, на сколько сезонов продлить действующее соглашение игрока. Есть мнение, что Иванович способен отыграть на высоком уровне и до 2022 года. Однако более компромиссным выглядит продление контракта ещё на сезон, до лета следующего года.

Не только у Ивановича заканчивается контракт с «Зенитом» в конце этого сезона. Должны сохранить в команде Артёма Дзюбу и Юрия Жиркова, а зенитовское вот будущее Александра Кокорина, Далера Кузяева и Олега Шатова – под вопросом.

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