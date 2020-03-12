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Питерец.ру » Спорт » «Ливерпуль» вылетел из Лиги Чемпионов: виноваты Симеоне, Облак и Льоренте

«Ливерпуль» вылетел из Лиги Чемпионов: виноваты Симеоне, Облак и Льоренте

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Мадридский «Атлетико» смог одержать вторую подряд победу над командой Юргена Клоппа.

Игрок мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте (на фото) разделил с голкипером «матрасников» Яном Облаком звание героя ответного матча с «Ливерпулем». Испанский клуб смог сдержать звёздное нападение победителя прошлогодней Лиги Чемпионов, трижды забив в дополнительное время.

После игры многие набросились на вратаря «Ливерпуля» Адриана. Якобы именно он виноват в поражении, поскольку в овертайме «привёз» гол в свои ворота. Счёт к тому времени был 2:0 в пользу хозяев «Энфилда»: в основное время отличился Вейналдум, а в дополнительное – Фирмино.

Счёт 2:0 выводил в четвертьфинал «Ливерпуль», и тут ошибся Адриан: он не только отпасовал сопернику, но и оказался не готов к хлёсткому удару Льоренте. Вскоре Льоренте забил снова, и тут выяснилось, что у Клоппа нет «плана Б». Окончательно испортил настроение зрителям Мората, гол которого принёс гостевую победу «Атлетико». Так «Ливерпуль» сложил свои чемпионские полномочия, а Диего Симеоне превзошёл Клоппа в тренерской дуэли.

«Питерец.ру» отмечает, что одним из полноправных соавтором этого успеха «Атлетико» стал бразильский защитник Ренан Лоди.

 

 

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