Выставка «Скалодром»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Леонида Жукова — петербургского фотохудожника, который не раз становился призером крупнейших международных конкурсов спортивной фотографии.

Петербургский фотограф Леонид Жуков не просто снимает, но и практикует экстремальные виды спорта. Интерес к спортивной сфере зародился еще в подростковом возрасте, когда Жуков начал осваивать горный велосипед и велотриал — дисциплины, которые подразумевают своего рода союз человека и транспортного средства. Параллельно с погружением в тонкости «велопилотирования» он стал изучать фотографию: поводом для этого послужила коллекция старых дедушкиных фотоаппаратов. Леонид признается, что, когда в его руки впервые попал «Зенит», он обнаружил в себе желание «не просто нажимать на кнопку, а делать это осознанно и вдумчиво». Позже, взглянув на мир спортивных соревнований изнутри, глазами и участника, и организатора, он объединил два своих увлечения в профессию. Стремление к вдумчивой съемке не превратило Жукова в бесстрастного спортивного репортера: на мир спорта он все же смотрит как художник, и соревнования для него сродни театральной сцене, где есть и декорации, и преображающий все вокруг свет, и, главное, — эмоции. «Больше всего я люблю снимать творческие проекты, когда из ассоциаций, фантазий и идей рождаются необычные картинки. В какой-то момент из фотографа автор превращается в режиссера, а фотография становится не просто изображением, а целым спектаклем!» — отмечает Леонид.

Так, в сериях, посвященных скалолазанию — второй после велоспорта страсти Жукова, — перед зрителем разворачивается история поиска равновесия и пути к гармонии, балансирующая на грани человеческих возможностей.

Скалолазание прошло большой путь становления — от покорений отважными авантюристами природных, естественных горных вершин до создания сложных искусственных трасс. Спортивной дисциплиной оно было официально признано во второй половине ХХ века, а в 2018 году впервые вошло в программу Олимпийских игр. Здесь, как и в любом виде спорта, выносливость должна сочетаться со стратегическим мышлением, и для фотографа особенно ценны моменты предельной концентрации сил спортсмена. Сегодня скалолазание символизирует не только физическую мощь, но и философию преодоления препятствий, как внешних, так и внутренних. Именно это стремление к вершинам Леонид Жуков запечатлевает в своих работах. Но как можно проигнорировать игру света и геометрию трасс с их оригинальными изломами — тот формальный язык кадра, который делает фотографию художественной?

Леонид Жуков. Скалодром

Даты проведения выставки: 11 октября 2024 — 15 декабря 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург