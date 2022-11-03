Выставка «Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку фотографий Альберты Тибурци. В 60-е годы XX века культовая итальянская модель и fashion-фотограф не сходила с обложек Vogue и Harper's Bazaar, а ее собственные снимки для модных журналов получили признание классиков мировой фотографии

Около ста снимков, демонстрирующих особый взгляд Тибурци на моду 1970–80-х

Фотографии для глянца и лаконичные портреты, ставшие образцами совершенства

Портреты Энди Уорхола, Джорджио Армани, Микеланджело Антониони, Бернардо Бертолуччи, Романа Полански, Дастина Хоффмана, Джека Николсона, Моники Беллуччи, Катрин Денёв, Шарлотты Рэмплинг, Орнеллы Мути и других культовых представителей эпохи

Первая персональная выставка Альберты Тибурци — культовой итальянской модели и fashion-фотографа — была представлена в рамках XII Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2021» в Мультимедиа Арт Музее, Москва.

Альберта Тибурци родилась в Риме. Совсем юной на одной из улиц Вечного города она попалась на глаза представителю модельного агентства и вскоре начала сниматься у великих фотографов: Ричарда Аведона, Хельмута Ньютона, Джана Паоло Барбьери, Ирвина Пенна, Хиро Вакабаяси и других. Именно Вакабаяси подарил Альберте фотоаппарат Minolta, с помощью которого она стала снимать самостоятельно.

Поначалу Тибурци воспринимала фотографию как игру, вызов самой себе, так как знала за собой три «недостатка»: она красива, она женщина, она родилась в Риме. Однако первые же кадры, снятые почти небрежно, еще нетвердой рукой, получили одобрение Вакабаяси и других мастеров, которые убедили ее не бросать фотографию, оценив дерзость ракурсов и смелую игру света.

В конце 1960-х знаменитый редактор Vogue Диана Вриланд пригласила Альберту в Нью-Йорк, где та стала частью динамичной жизни культурной столицы. Она бывала на «Фабрике» Энди Уорхола, общалась со звездами фотографии, у которых, как человек наблюдательный, переняла не столько технику фотографии, сколько ее дух.

Вскоре Тибурци становится одним из самых востребованных фотографов, работающих для глянцевых журналов. Она снимает в годы расцвета высокой моды в Италии, когда имена итальянских кутюрье гремят на весь мир.

Альберта Тибурци добивается особой, «химической» связи между нарядом, моделью и окружающим пространством. Женщины на ее фотографиях свободны, современны, энергичны и чувственны. Они существуют в согласии с окружающей природой. Во взгляде Тибурци на женское тело нет и намека на мужской фетишизм, в котором главенствуют борьба и подчинение. В своих снимках она освобождает чистую красоту и женственность от закрепившихся стереотипов, которые сегодня воспринимаются как пережитки прошлого.

Альберта Тибурци. Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х

10 ноября 2022 — 12 марта 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург