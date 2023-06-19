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Питерец.ру » Культура » Выставка «Корневая папка»

Выставка «Корневая папка»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Дмитрия Жукова — скульптора, создающего свои произведения из металла.

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Дмитрия Жукова — скульптора, создающего свои произведения из металла.

С 2009 года, с начала основания музея, фигуры из скульптурной группы «Эра и Арта», созданной Дмитрием Жуковым, возвышаются по обе стороны от главного входа. Теперь работы из публичных и частных собраний, привезенные из самых разных уголков мира, скульптуры из постоянной коллекции Эрарты, а также новые произведения автора составляют уникальную ретроспективную экспозицию выставки.

На выставке «Корневая папка» будет представлено более 20 объектов: графика и, конечно, масштабные скульптуры из металла весом по несколько сотен килограмм. Авторская техника Дмитрия Жукова позволяет ему быть не только скульптором-монументалистом, а даже «ткачом» — тому подтверждение композиция «Завеса», напоминающая старинные шпалеры и гобелены, и серия «Русские кружева».

Выставка имеет такое название не случайно. Корневая папка — главная папка на любом цифровом устройстве. Это место, не доступное пользователю напрямую или вовсе скрытое от него, где хранятся все файлы операционной системы. Именно это пространство, самое укромное и важное, приглашает посетить нас скульптор. Работы, которые мы чаще видим как проекции, представлены здесь в трехмерной полноте.

Название выставки — это метафора рождения скульптур: скрытое здесь предшествует проявленному, система мировоззрения стоит за будущим воплощением в форме, идея, художественный замысел предшествуют реализации. Заявленная иерархичная структура апеллирует к структуре древовидной, где корень порождает мощный ствол-базис, от которого, в свою очередь, отходит множество ветвей-вариантов. Полуантичные «торсы» («Эра и Арта», «Торс № 1» и «Торс № 2») , по-барочному разъятые «туши-тельцы» («Телец», «Тотем»), остроконечные трехмерные «кружева» (серия работ «Русские кружева») — все эти произведения являются вариантами образа-архетипа. Это своего рода ветви, отходящие от ствола.

Техногенный аспект тоже неслучаен. Металл в эскизах и скульптурах Жукова от работы к работе принимает форму мышечных волокон на каркасах-ребрах. И вот мы угадываем биоморфные очертания, разъятую плоть, воплощенную в металле, но не лишенную витальности — киборгов из трансгуманистических, но дистопичных грез.

Скульптуру Дмитрий Жуков воспринимает как возможность воплощения «бесконечного пространства души в трехмерное пространство реального мира». Несмотря на то что основной темой своих произведений Жуков называет «выражение внутреннего мира», в скульптуре он не тяготеет к абстракции, а, наоборот, часто обращается к сюжетам и образам, нередко заимствованным из мифологии или религиозного искусства. Автор признается, что его как художника интересует визуализация чувств: «Я считаю, что творчество это исследовательский процесс, как наука, просто в области чувства. И выводы в этом процессе не вербальные, а чувственные. Чувственное восприятие тоже вывод. Художник творит реальность». Жуков добавляет, что его цель как творца — заставить зрителя остановиться, отвлечься хотя бы на миг от суеты и попробовать почувствовать его работу; задуматься, получить собственный чувственный опыт.

Дмитрий Жуков живет в Карелии, его дом и мастерская находятся прямо в лесу. Поэтому автора вдохновляет природа, зимний лес, скалы, вода. Порой от эскизов до готовой скульптуры проходит год. «Мой материал — металл. Он включает в себя 4 стихии: земля, вода, огонь, воздух. Он живой и текучий, и в тоже время — жесткий. Он что-то позволяет, либо что-то не позволяет в работе с ним и в этом взаимодействии рождается моя скульптура», — отмечает художник.

Дмитрий Жуков. Корневая папка

Даты проведения выставки: 22 июня 2023 — 17 сентября 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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