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Питерец.ру » Культура » Выставка «Победившие гравитацию»

Выставка «Победившие гравитацию»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку фотохудожника Rust2D

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку фотохудожника Rust2D и приглашает взглянуть на то, как во внешнем, физическом совершенстве тел находят свое отражение внутренняя красота и сила духа.

Rust2D начал заниматься фотографией во время стажировки в Лондоне: забросив основную работу, он полностью отдался новому увлечению. По возвращении на родину одним из первых в Москве начал снимать на цифру, быстро стал востребованным глянцевым и портретным фотографом, но продолжал искать себя и «свою» тему в творчестве. Во время этих поисков он дважды с большими приключениями объехал Африку, не раз входил в клетки с хищниками во время съемок в цирке и забирался под самый купол без страховки ради удачных кадров. «Я все еще болен и одержим фотографией», — отмечает автор. В этой своей приверженности он черпает массу энергии и признается, что фотография формирует, «создает» его в большей мере, чем он ее.

Съемкой современного танца Rust2D занимается уже более 12 лет: фотографирует друзей-танцоров, чьи тела подобны античным скульптурам, сохраняя в вечности это физическое совершенство. Выставка «Победившие гравитацию» в Эрарте — в чистом виде «искусство ради искусства».

Для творческой манеры автора характерна четко выстроенная композиция: здесь нет ничего лишнего. Все то, что можно увидеть в кадре — и декорации, и наряды танцовщиков, — Rust2D вдохновенно отыскивает и отбирает сам или изготавливает вручную. Иногда для подготовки реквизита достаточно привычных материалов — бумаги, ткани или проволоки. Но съемка может быть и нестандартной — например, проходить под водой. Для одного из проектов даже было создано платье из свежей моркови, под тяжестью которого модель потеряла сознание. Но основной инструмент фотографа, конечно, нематериальный — речь о тщательно выверенном освещении, способном подчеркнуть рельефную мускулатуру танцоров и их пластику.

Rust2D конструирует среду и задает идею, а танцовщики живут в ней. Так снимок подчиняется одновременно и замыслу автора, и самовыражению моделей. Каждый кадр воспринимается как короткий остросюжетный рассказ со своей темой и энергично закрученным сюжетом. Сам фотограф говорит, что его секрет состоит в том, чтобы «отпустить» себя и слиться с танцорами воедино: они импровизируют, а он снимает репортаж «с места волшебства». Так рождается особое настроение кадра.

Некоторые масштабные многофигурные композиции, например «Двенадцать» и «Портрет Станиславского», появились в период пандемии, когда у автора было время педантично собирать коллажи из отдельных снимков одного и того же танцовщика, запечатленного в разных позах. По тому же принципу ранее был создан Aldebaran: в отчаянной борьбе с самим собой танцор буквально сталкивается лбом с собственным отражением. Эта работа как раз и стала поводом для знакомства Эрарты и Rust2D: в 2023 году фотограф представил ее на выставке соискателей Эрарта Премии.

«Искусство — это личное доказательство свободы художника», — говорит автор, и камера вторит его словам, запечатлевая растворяющихся в импровизации моделей и сохраняя тот упоительный момент высвобождения от всего, даже от законов земной гравитации. Камера Rust2D фиксирует удивительный парадокс — то, как тяжелый труд танцовщиков производит впечатление немыслимой легкости. Во внешнем, физическом совершенстве тел находят свое отражение внутренняя красота и сила духа.

Rust2D. Победившие гравитацию

Даты проведения выставки: 13 сентября 2024 — 8 декабря 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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