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Питерец.ру » Культура » Выставка «Piccola Bellezza»

Выставка «Piccola Bellezza»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку скульптора и художника Джанмарии Потенцы

Музей Эрарта представляет выставку скульптора и художника Джанмарии Потенцы — современного мастера, продолжающего многовековые традиции итальянского искусства. Образы венецианской земли, мавританская чувственность и ближневосточное кружево сплетаются воедино в авторской колоде карт Таро.

Piccola Bellezza — уже вторая выставка художника в музее Эрарта. Проект представит произведения, которые по технике исполнения, возможно, несколько отличаются от тех, что сделали автора известным скульптором: впервые Эрарта показала публике его работы в 2012 году на экспозиции «Венецианские ритмы Джанмарии Потенцы», где были собраны мозаичные панно из дерева и стекла, авторская графика с тиснением, монументальная бронзовая скульптура и камерные декоративные объекты. 

Посетители новой выставки увидят 22 фактурных изображения, которые напечатаны в технике шелкографии. Многие из тех, кто увлекается картами Таро и знает историю их происхождения, угадают известные образы без дополнительных подсказок — Башню, Шута, Ангела, Колесо Фортуны, Силу, Влюбленных, Верховную Жрицу и др. Эти волшебные символы в интерпретации Джанмарии Потенцы выглядят ярко и транслируют уважение к родной Венеции. Здесь он всегда находил источник вдохновения, поскольку этот город — место встречи великих художников, место, где проходит самая важная выставка всемирного искусства — Венецианская биеннале, в которой автор неоднократно принимал участие.

Экспозиция также расскажет о том, как великий ученый, философ и известный представитель эзотеризма Джордано Бруно был казнен из-за своего мировоззрения. Доносчиком стал некий Мочениго — венецианский дворянин. Он был раздражен тем, что философ, вместо того чтобы предсказать будущее, пытался познакомить его с некоторыми довольно темными и трудными для понимания тайнами. Чуть менее известно, что при объяснении этих мудрых «арканов» Джордано Бруно использовал карты Таро. Полагается, это была особенная колода, если инквизиционному суду удалось заставить ее исчезнуть вместе со всеми остальными документами «египетской» ереси знаменитого философа.

Эти Таро были картами памяти: изображение, представленное на карточке, разбивалось на множество частей. Каждая соответствовала элементу предложения или понятия, которое полагалось запомнить. Этот метод, аналогичный обычной каталогизации, основывался на простом принципе: образ и последовательность цифр закрепить в памяти легче, чем слово или фразу. Даже в случае с Джордано Бруно была осуждена не только ересь, но и блестящее применение научного метода и футуристическая, хотя и невинная, дисциплина ума.

Прошло четыре века, но Венеция по-прежнему остается родиной Таро, и современный некромант, практикующий их использование, уже не рискует быть сожженным или преданным анафеме. Но поскольку это не просто картины, кто знает: может быть, именно сегодня, рассматривая эти прекрасные произведения, посетители выставки в музее Эрарта получат ответ на свой самый сокровенный вопрос.

Джанмария Потенца. Piccola Bellezza

Даты проведения выставки: 24 августа 2022 — 20 ноября 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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