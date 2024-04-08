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Питерец.ру » Культура » Выставка «Модификации»

Выставка «Модификации»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку художницы Нины Слипченко

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку художницы Нины Слипченко, которая создает волшебные образы посредством модификаций.

Художница Нина Слипченко, работающая под псевдонимом Designnina, росла в творческой семье, с детства хорошо рисовала, много училась. Ее бабушка и дедушка были актерами одного из московских театров, и Нина могла наблюдать за процессом создания спектаклей и репетициями, что повлияло на ее склад ума и творческую манеру.

Основной темой представленных на выставке работ автор называет «превращения», ссылаясь на известное произведение Франца Кафки. Художница рассказывает, что повесть «Превращение» полностью поменяла ее образ мышления, научила видеть себя со стороны, подобно зрителю в театре, заставила задуматься о том, почему жизненные обстоятельства провоцируют человека на абсолютно разные, порой непредсказуемые, реакции.

Настроение в работах Designnina передается через позы и жесты героинь — этот прием характерен для театра, где язык тела является важнейшим инструментом выражения не только эмоций, но и контекста. Например, в экспозиции вы можете увидеть триптих, в основе которого лежат легко считываемые графические знаки: «Прелюдия» напоминает очертаниями пацифик — международный символ мира, а «Эпистола» указывает на руну Хагалаз, то есть «град». Третья работа, «Макабр», содержит визуальную отсылку к аллегорическому сюжету европейской средневековой культуры — пляске смерти. Автор объясняет: «Это три индивидуальные и в какой-то степени трагические истории, затрагивающие универсальные человеческие темы, которые вызывают отклик в каждом из нас. Жизнь каждого человека — это танец, способный заряжать своей энергией мир вокруг. Мой манифест: ищите приют среди близких и терпение внутри себя».

Фантастические героини художницы — яркие и пластичные — напоминают «слинки», радужно-флуоресцентную игрушку-пружинку, способную завораживающе двигаться в руках и «шагать» по ступеням. Персонажи работ Designnina притягивают взгляд своей таинственностью, нереальной анатомией, яркостью и в то же время бесстрастностью, наталкивая на мысль о том, что перед нами существо новой формации — супергероиня. Этот образ одновременно вызывает ассоциации с фантастическими представлениями о будущем и мифологическим существом Химерой — бессмертным огнедышащим чудовищем с головами льва и козы и хвостом в виде змеи. Сегодня «химер» создают ученые, которые занимаются синтетической биологией, — они конструируют биологические системы с заданными свойствами и функциями, в том числе не имеющие аналогов в природе. Художники делают то же самое посредством цифровой графики. Так, в образах супергероинь автор смешивает элементы поп-культуры и тренды модной индустрии: фирменные непроницаемые лица подиумных моделей, стильные наряды или такую же стильную наготу, цветные волосы и, конечно же, суперспособность модифицировать собственное тело.

Designnina фокусирует внимание зрителя исключительно на своих персонажах: мира вокруг них не существует, они самодостаточны и находятся вне какого-либо контекста, будто летят сквозь далекие вселенные в космическом корабле, в котором не осталось ничего природного. Возможно, что эта химера создала себя в лаборатории сама в соответствии с собственным представлением о совершенстве. Но пока она не соприкасается с внешним миром, непонятно — хорошая это супергероиня или плохая.

Нина Слипченко. Модификации

Даты проведения выставки: 12 апреля 2024 — 14 июля 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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