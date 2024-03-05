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Питерец.ру » Культура » Выставка художника Никиты Кульнева «Лимб»

Выставка художника Никиты Кульнева «Лимб»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку художника Никиты Кульнева

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку художника Никиты Кульнева, чья живопись по-новому интерпретирует классические традиции в искусстве.

Это первая музейная выставка молодого петербургского художника, участника Эрарта Премии — 2023 Никиты Кульнева.

Лимб — термин средневекового богословия, обозначающий место пребывания не попавших в рай душ, не являющееся адом или чистилищем. Это место, куда попадают души вполне себе неплохих людей, но нехристиан. Слово «лимб» художник использует как метафору — быть может, он намекает, что наш современный мир и есть лимб?

Никита Кульнев — потомственный художник, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, перфекционист, вдохновляющийся искусством раннего Возрождения, русской иконописью, экспрессионизмом, авангардом. Он много работает с христианской тематикой, занимается живописью, графикой, делает мозаики для храмов. У художника свой узнаваемый пластический стиль, свое ощущение человека в мире, свои задачи в творчестве. Он пишет о себе: «Наиболее важными в искусстве для меня являются внутреннее содержание, смысловая нагрузка и острая нетривиальная композиция. Меня интересуют современная интерпретация классических традиций в искусстве, отсылки, переосмысление сюжетов и символов, создающее новые формы и образы, эксперименты с сочетанием художественных приемов и материалов».

На выставке представлено четырнадцать работ, выполненных в монументальном стиле. Это и иллюстрации библейских сюжетов, и портреты молодых людей, и соединение вечных тем с современностью. На некоторых картинах многократно присутствует образ худенького, обнаженного, коротко стриженного, круглоголового юноши скорее славянского, чем библейского типа. Фигуры в работах Кульнева являются неким знаком, они умышленно обезличены, а их роль определяется действием. В работе с выбранной темой для художника важны не отличительные черты телосложения или портретная схожесть, а места, занимаемые фигурами в композиции, позы, жесты, условные элементы. Идея автора состоит в том, что все люди изначально равны, а отношение зрителя к персонажу формируют действия и поступки, отображенные на картине. «Не могу точно сказать, почему этот образ сложился именно таким, — говорит художник, — думаю, такой я вижу нагую душу человека, если отбросить его биографию, место рождения, личную историю, взгляды и т.д. Для меня это все не так важно. В рамках сюжета меня интересует только происходящее в данный момент. Отчасти в этом образе я изображаю и собственную душу, примеряя на себя ситуацию и анализируя, как бы я поступил, что бы делал».

Картины Кульнева словно напоминают современникам о том, что все те вызовы, испытания, проблемы выбора, страсти, с которыми люди сталкивались тысячи лет назад, могут быть по-прежнему актуальными и в наше время. Работы художника отличаются чистотой форм, выверенностью линий и композиций, монументальным пластическим стилем. Они не похожи на то, что обычно можно увидеть на выставках современного искусства.

Никита Кульнев. Лимб

Даты проведения выставки: 8 марта 2024 — 2 июня 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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