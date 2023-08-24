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Питерец.ру » Культура » Выставка юной художницы «Удивительные флора и фауна России»

Выставка юной художницы «Удивительные флора и фауна России»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Доме архитектора пройдет выставка юной художницы

С 3 по 17 сентября в Санкт-Петербурге в Доме архитектора при содействии студии творчества Алисы Белич состоится первая персональная выставка юной художницы Варвары Щедриной.

В экспозиции представлено 12 живописных и графических работ, посвящённых флоре и фауне России. Некоторые из них уже находятся в частных коллекциях и любезно предоставлены владельцами специально для выставки.

Варваре 14 лет. Впервые интерес к рисованию она проявила, когда ей было 5 лет. Сейчас это для неё серьёзное хобби, которому она уделяет примерно 9 часов в неделю. В течение учебного года художница занимается с преподавателем студии творчества «БеличАрт», предпочитая индивидуальные уроки, а в летние каникулы выезжает на плэнеры, где много пишет с натуры.

Преподаватель Алиса Белич отмечает бесконечное трудолюбие художницы и характеризует Варвару как человека, который умеет отстаивать свою точку зрения. По её словам, Варвара не боится открывать необычные ракурсы и браться за холсты больших размеров, за краски яркие, а порой и мрачные, если считает нужным. Она умеет передавать своё настроение в картинах. Очень любит детали и готова проводить за работой много часов, лишь бы та удалась.

Сама же юная художница о своём творчестве говорит так: «Чаще всего я рисую графику, но также люблю писать маслом. В рисовании мне нравится сам процесс: люблю намешивать много масляных красок и большой кисточкой наносить толстые мазки цвета. Сейчас я рисую природу и животных. Я люблю и горжусь природой России, потому что она разная: здесь есть и поля, и реки, и леса, и даже пустыни. Но моя главная мечта стать архитектором. Надеюсь, однажды я научусь рисовать здания в перспективе так, как это делают профессионалы».

Персональная выставка для Варвары, как и любого ребенка, – прекрасная возможность показать свои достижения, ощутить значимость сделанного, почувствовать веру в себя и свои способности.

Тожественное открытие выставки состоится 3 сентября в 18:00 (мероприятие для прессы и приглашенных гостей).

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 52.

График работы выставки:

В будни с 12.00-17.00, вход по флаеру https://disk.yandex.ru/i/FbxetidsLAlugA

В выходные вход по билету на концерт или экскурсию.

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