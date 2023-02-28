Выставка «Где-то рай»

Музей Эрарта представляет выставку Виктора Норкина, в чьих работах логика будничного сознания отступает — и расцветает сказочный мир.

Ностальгия по раю земному, как и склонность жить в вымышленном мире, нередко встречаются среди обитателей Среднерусской возвышенности. А если добавить к этому образованность, незаурядное воображение, а также талант, энтузиазм и тоску по мировой культуре, то из подобного сочетания может сложиться интересный художник. Впрочем, интересных художников немало, но Виктор Норкин — особенный, ни на кого не похожий автор, создавший собственный фантастический и романтический мир. Его огромные декоративные картины, которым не чужда сюрреалистическая образность, примененная в мягком, созерцательном регистре и без всякого фрейдизма, на светлой стороне мира, скорее напоминают поэтические метафоры. Работы Норкина звучат как сказки или притчи, поставленные умелым режиссером в театре воображения. Личное здесь сочетается с эпическим, будничное — с фантастическим, земное — с небесным.

В картинах художника логика будничного сознания отступает — и расцветает сказочный мир, в котором цветы растут выше людей, летают фантастические существа с человеческими головами, а звуки волшебной флейты порождают образы корабликов, птиц и рыб. В сомнамбулическом сне под зеленым небом, усеянным яркими воздушными шарами, по заросшей лугами Пизанской площади задумчиво идут пятнистые коровы, а рогатый месяц застрял в арочных проемах когда-то знаменитой башни. Художник выступает пастухом своих снов, его зачарованный прототип в картинах то появляется, то исчезает — он часть общего круговорота. На одной из картин можно прочесть такие слова: «Я плыл, я утонул, я выпал дождем». Автор словно растворен в этом театре поэтических сновидений. За сменой и движением визуальных образов угадывается присутствие литературы. Отдельные работы Виктора Норкина имеют прямое отношение к произведениям друга его юности — Руслана Надреева (Марсовича). Художник иллюстрировал книги «Летать и плавать», «Спокойнее» и «Крылатый львун» (одноименная картина представлена на нашей выставке). Работая над своими произведениями, Норкин и сам иногда пишет короткие тексты, внедряя их в изобразительное поле.

Выставка «Где-то рай» — первая персональная музейная выставка Виктора Норкина в Санкт-Петербурге. Это настоящее путешествие в леса воображения, истории о нашем внутреннем я, представленном в ярких, причудливых, фантазийных образах.

Виктор Норкин. Где-то рай

Даты проведения выставки: 1 марта 2023 — 28 мая 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург