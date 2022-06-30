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Питерец.ру » Культура » Выставка казахского скульптора Тамерлана Тлеса

Выставка казахского скульптора Тамерлана Тлеса

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку казахского скульптора Тамерлана Тлеса

Музей Эрарта представляет выставку казахского скульптора Тамерлана Тлеса, в чьих декоративных работах редкие материалы сплетаются в аллегорические карты человеческих жизней.

Скульптор Тамерлан Тлес — настоящий гражданин мира: он говорит на четырех языках и имеет опыт работы в международных коллективах, но персональная выставка знакомит зрителя именно с художником-казахом. Представленная здесь серия из трех изысканных панно абсолютно лишена ироничного взгляда на мир, свойственного актуальному искусству. Автор обращается к темам национальной истории и религии. В его работах древние ремесленные традиции обретают голос благодаря возможностям коммуникации, которые открывает перед человеком современная действительность.

Для создания центрального панно «Омир» художник посетил три континента: он хотел отыскать редкие материалы и мастеров, умеющих эти материалы «расколдовать». Даже мельчайший элемент произведения концептуализирован. Каждая деталь здесь является носителем определенной идеи. Сложный символический язык вполне соответствует серьезности замысла: өмір в переводе с казахского означает «жизнь». Тамерлан Тлес моделирует «карту» жизни, изображая генезис целого народа и даже шире — мира. Автор убежден, что миссия художника состоит в том, чтобы целостностью творения восхищать зрителя, но не менее важно и вдохновлять его, побуждать к размышлениям и даже предлагать определенные ориентиры. Возможно, именно поэтому в работах Тамерлана Тлеса присутствует назидательность, которую редко ожидаешь встретить в музее современного искусства. Он неслучайно соединяет самые прекрасные на планете материалы и самые поэтичные строки Корана. Используя язык притчи и вечные символы, автор стремится достучаться до зрителя, пригласить его к неспешной беседе.

Тамерлан Тлес — художник-перфекционист, чья работа подчинена строгой дисциплине. Каждое его произведение просчитано и четко выверено. Стараясь отыскать отблески божественной гармонии, автор столкнулся с целым рядом головокружительных приключений и импульсивных решений при воплощении своих замыслов. Временно забыв ремесло скульптора, Тамерлан будто примерил на себя роль героя эпоса — Одиссея или, скорее, Синдбада-морехода. Он отправился на поиски крокодиловой кожи, костей динозавров, осколков метеоритов и россыпей самоцветов. Это странствие подарило автору чудесные встречи и открыло довольно простые, но важные истины. Посетив мраморные карьеры в Италии и побывав в марокканской пустыне, он убедился, что природа (а для счастливого обладателя религиозного сознания — Создатель) — лучший инженер и художник.

Казахские представления о космогонии и специфика национального мировосприятия зашифрованы в огромном количестве знаков, щедро рассыпанных в работах Тамерлана Тлеса. Но если знак всегда равен самому себе и имеет четкое толкование, интересно попробовать прочитать его как символ, руководствуясь собственным опытом и эмоциональным восприятием. Пытливый зритель может погрузиться в изучение образности геральдических символов: крылатых барсов, тулпаров и беркутов. Над работами, представленными на выставке, трудилась команда мастеров из разных стран мира, и, согласно многовековому укладу, каждый вложил в общее дело часть своей души. Перед зрителем Эрарты предстает выставка-притча, переданная с помощью универсального общечеловеческого языка. Каждое из произведений здесь задает зрителю вопрос и само же на него отвечает.

Тамерлан Тлес. Омир

Даты проведения выставки: 7 июля 2022 — 9 октября2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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