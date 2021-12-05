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Питерец.ру » Культура » Выставка «Чаепитие с фламинго»

Выставка «Чаепитие с фламинго»

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31
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку Ольги Осиповой, чья сюрреалистическая живопись приглашает зрителя в страну чудес

Музей Эрарта представляет выставку Ольги Осиповой, чья сюрреалистическая живопись приглашает зрителя в страну чудес

  • Работы, вдохновленные произведениями Льюиса Кэрролла
  • Царство абсурда, где английское чаепитие не обходится без русского самовара
  • Героини, «собранные» из узнаваемых визуальных образов

Живопись Ольги Осиповой вдохновлена произведениями Льюиса Кэрролла и оттого близка и понятна даже неподготовленному зрителю. Обращаясь к знакомым каждому с детства приключениям Алисы, художник «собирает» свою героиню из десятков уже созданных образов. Поэтому в работах автора мы найдем атрибуты кэрролловского мира, которые так пришлись по вкусу поп-культуре: часы, стрелка которых застыла рядом с цифрой пять, фламинго, гигантские шахматы, колоды карт и башни из чайных чашек. Однако работы Осиповой — это не иллюстрации к «Алисе в Стране чудес». Здесь в лучших традициях нонсенса смешано все со всем: отсылки к произведениям великих мастеров от Леонардо да Винчи до Альфонса Мухи соседствуют с философскими и литературными аллюзиями.

Присущий произведениям Кэрролла абсурд художник тщательно старается перенести в сюрреалистическую живопись: Чеширский Кот здесь неожиданно становится котом Шредингера, традиционное английское чаепитие не обходится без русского самовара, а задумчивая Алиса, которая уже не первый час видит на часах одно и то же, ищет ответ на сакраментальный шекспировский вопрос: быть или не быть. Каждая работа Ольги Осиповой — ребус, разгадать который можно, если следовать за фламинго.

Даты проведения выставки: 02 декабря 2021 — 27 февраля 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

6+

Источник: Эрарта
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