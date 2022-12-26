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Питерец.ру » Культура » Выставка «Между светом и тенью»

Выставка «Между светом и тенью»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Евгения Гороховского

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Евгения Гороховского — автора, чей художественный мир лежит по ту сторону дежурной моды и злобы дня

  • Работы, выявляющие «потаенные смыслы, сокрытые в мире фотообразов»
  • Завораживающие знаковые видения, наполненные символами и геометрическими орнаментами
  • Художник, ставший одним из основоположников отечественного фотореализма и придавший ему метафизическое, созерцательное звучание

Известный российский живописец Евгений Гороховский — художник во втором поколении. Его отец Эдуард Гороховский был классиком московского романтического концептуализма. Сам Евгений стал одним из основоположников отечественного фотореализма, которому он придал особое метафизическое и созерцательное звучание.

Художник родился в Одессе, рос в Новосибирске, учился в Москве — здесь же он впоследствии работал и провел большую часть жизни. Его художественное самоопределение проходило в благодатном коммуникативном пространстве, в общении с такими мэтрами нонконформистского искусства, как Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов и Олег Васильев. Значительное воздействие на автора также оказали восточная философия и эзотерика.

В творческом методе Евгения Гороховского фотография, понимаемая как «цитата действительности», была отправной точкой. Однако смысловой акцент делался не на достижении фотографического сходства средствами живописи и даже не на социокультурной реальности, а на действительности высшего порядка. Из сотен фотографий отбирались лишь те, которые, по мысли автора, «подают знак о себе», открывают особую энергетическую структуру. Свою задачу художник видел в выявлении «потаенных смыслов, сокрытых в мире фотообразов».

Внутренняя тема многих работ Гороховского — это обнаружение метафизического начала в картинах физического мира, обозначение его с помощью особых знаков, символов, геометрических орнаментов. Орнаментальная геометрия, внедренная в картины, словно напоминает о присутствии в этом печальном мире общей гармонии, о разумном устройстве бытия по первоначальному плану. Сюжетные мотивы картин автора воспринимаются уже не обыденной реальностью, а завораживающими зрителя знаковыми видениями. Евгений Гороховский создал собственный художественный мир со своей образностью, стилистикой, тематикой, со своей характерной интонацией. Его творчество пронизано ностальгией по небу, гармонии и смыслу.

Музей современного искусства Эрарта

11 января 2023 — 09 апреля 2023

Источник: Эрарта
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