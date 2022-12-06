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Питерец.ру » Культура » Выставка «Санкт‑Петербург-Москва» открылась в честь 90-летия Союза художников России и Санкт‑Петербургского Союза художников

Выставка «Санкт‑Петербург-Москва» открылась в честь 90-летия Союза художников России и Санкт‑Петербургского Союза художников

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Вице-губернатор Олег Эргашев посетил открытие выставки современного искусства художников Санкт‑Петербурга и Москвы.

Вице-губернатор Олег Эргашев посетил открытие выставки современного искусства художников Санкт‑Петербурга и Москвы.

В церемонии открытия также приняли участие председатель правления Союза художников Санкт‑Петербурга Андрей Базанов, председатель правления Союза художников России - Андрей Ковальчук.

«Сегодня Санкт‑Петербургский Союз художников насчитывает более 4500 членов и в настоящее время является одним из самых многочисленных. У Санкт‑Петербурга богатая история в сфере художественного искусства. В городе расположена первая в России Академия художеств, которая успешно функционирует до сих пор, а ее воспитанники становятся членами Союза художеств. Своим талантом Вы вносите весомый вклад в сохранение и преумножение традиций отечественной культуры, созидание творческого и духовного потенциала не только Петербурга, но и России в целом», - отметил вице-губернатор. 

Экспозиция «Санкт‑Петербург – Москва» представляет более 500 работ в 10 направлениях: скульптура, графика, живопись, декоративно-прикладное искусству, плакат, керамика и другое.

Известные мастера двух столиц демонстрируют лучшие работы, созданные в течение последних пяти лет, показывают единство и своеобразие двух самобытных художественных школ.

Санкт‑Петербургский союз художников, рожденный в советскую эпоху, является преемником и наследником Императорского общества поощрения художеств, которому недавно исполнилось 200 лет. 

В 1932 году на общем собрании художников различных обществ был создан Ленинградский областной Союз советских художников. В течение прошедших десятилетий сколько бы ни менялись названия и аббревиатуры, самым важным и ценным оставалось предназначение Союза: объединение в творческое сообщество мастеров, стоящих на страже мира и духовного совершенства людей и посвятивших свою жизнь служению искусству.

Источник: Администрация Петербурга
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