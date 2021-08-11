«Невская ратуша» открывает двери для молодых художников

12 августа в 13:00 в Атриуме административного комплекса «Невская ратуша» (Дегтярный пер., 11 лит. А) состоится торжественное открытие выставки «Русский Архетип», посвященной году 800-летия Александра Невского.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский вручит благодарственные письма авторам представленных на экспозиции работ.

Ранее выставка экспонировалась в Историческом парке «Россия - Моя история», а также в выставочных залах Союза молодых художников

Санкт-Петербурга (галерея молодых художников «Священная корова»).

Для экспозиции в «Невской ратуше» кураторами отобраны наиболее яркие работы, передающие основную идею выставки во всем её смысловом и визуальном многообразии.

На экспозиции представлены 30 работ 30 молодых художников, созданных учащимися и выпускниками высших и средних профессиональных художественных учебных заведений, членами творческих союзов и художественных объединений Санкт‑Петербурга.

Работы выполнены в различных стилях: от древнерусской иконописи до авангарда. По словам авторов, на одну картину может уходить неделя, месяц или больше, зависит от вдохновения художника и сложности произведения.

Проект реализует Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Выставка продлится до 31 августа 2021 года.

Вход свободный.