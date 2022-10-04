ента новостей

10:45
В Ленобласти росгвардейцы отработали на учении охрану важного государственного объекта
10:33
Выставка «Казачество на государевой службе»
10:27
в Гатчине обокрали директора сети ювелирных магазинов
10:24
Прививаются от гриппа
10:19
В Колтушах лоб в лоб столкнулись легковая "Хендэ" и автобус "ПАЗ"
09:57
Что значит «военный опыт»?
09:56
Судятся из-за мобилизации
09:36
В Ленобласти автомобиль насмерть сбил дорожного рабочего
09:26
Австралийский суд рассмотрит иски о предполагаемом сексуальном насилии в здании парламента
09:11
В Ленобласти столкнулись иномарка и школьный автобус
19:41
В Петербурге состоится турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди сборных команд детей, находящихся на профилактическом учете полиции
19:27
Террикон в Приморском районе планируют ликвидировать в 2024 году
19:10
Экологический субботник «Зеленая Россия» провели сотрудники полиции в Приморском районе
18:58
СПбГМТУ принял участие в ярмарке морских профессий на борту легендарного ледокола
17:23
В Петербурге зарплату работников транспортной отрасли планируется повысить на 10%
17:17
В центре реабилитации в Приозерске ребенок-инвалид получил травму
16:34
«Билет в будущее» стартовал показом первого профориентационного сериала
16:32
Александр Бельский открыл в Мариуполе общественную приемную петербургского парламента
15:33
Вендел стал автором победного мяча в ворота «Ростова» Валерия Карпина
15:15
В центре Петербурга у мужчины отобрали мобильный телефон
14:14
«Разговоры о важном» от спикера: Александр Бельский рассказал школьникам о семейных ценностях
14:05
В Западном военном округе организована «Горячая линия» по вопросам частичной мобилизации граждан
14:04
В Кировском районе пьяный мужчина из пневматического пистолета произвел выстрел в оппонента
13:20
В Петербурге задержали 24-летнего мошенника обманывавшего пенсионерку
13:13
В Петербурге задержали троих граждан за незаконный оборот наркотиков
12:33
Выставка "Звезда героя"
12:30
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жильца хостела
12:22
Петербургские резервисты получают бесплатную юридическую помощь
12:20
КАД между ЗСД и Парашютной улицей полностью перекроют
12:18
В Ленобласти нетрезвый полицейский устроил массовое ДТП
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Казачество на государевой службе»

Выставка «Казачество на государевой службе»

0
18
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия - моя история» проходит планшетная выставка «Казачество на государевой службе»

В Историческом парке «Россия - моя история» проходит планшетная выставка «Казачество на государевой службе» из собрания Государственного Исторического Музея (ГИМ).

Организаторы выставки Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско» ВКО ЦКВ) и АНО Центр патриотического воспитания «Чкалов Парк».

Визуальный планшетный ряд посвящён истории создания российского казачества на южных границах России, Сибири, Урала и возникновения Черноморского казачьего войска в XV–XVI вв.

Раздел выставки «Казачество в эпоху 1812 года» отражает выдающиеся победы казачества над французской армией в период Отечественной войны 1812 года.

В период XIX - начало XX веков казачество становится универсальным родом вооруженных войск, возникают казачьи формирования по охране границ Российского государства. На полях сражений Первой и Второй мировых войн казаки многократно проявляли личное мужество и массовый героизм.

Выставка демонстрирует роль казачества на протяжении всей истории Российского государства в самые сложные периоды военных конфликтов и обеспечения государственной безопасности России.

Выставка расположена на галерее 3 этажа и продлится до 6 ноября 2022.

Вход свободный!    

Возрастные ограничения: 6+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-09-2021, 14:42
Выставка "Роль учителя в истории России"
20-04-2021, 15:05
Выставка «Женское лицо Победы. Валентина Гризодубова»
24-12-2020, 19:18
В Историческом парке открылся новый раздел выставки «История в предметах»
9-02-2022, 18:46
Выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение"
21-09-2022, 19:07
Мультимедийная выставка «Друг империи»
18-03-2013, 07:43
В Ленобласти собираются возродить традиции казачества

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
23
Сегодня, 10:19
В Колтушах лоб в лоб столкнулись легковая "Хендэ" и автобус "ПАЗ"
0
37
Сегодня, 09:36
В Ленобласти автомобиль насмерть сбил дорожного рабочего
0
44
Сегодня, 09:11
В Ленобласти столкнулись иномарка и школьный автобус
0
95
Вчера, 12:18
В Ленобласти нетрезвый полицейский устроил массовое ДТП
Наверх