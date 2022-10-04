В Историческом парке «Россия - моя история» проходит планшетная выставка «Казачество на государевой службе» из собрания Государственного Исторического Музея (ГИМ).

Организаторы выставки Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско» ВКО ЦКВ) и АНО Центр патриотического воспитания «Чкалов Парк».

Визуальный планшетный ряд посвящён истории создания российского казачества на южных границах России, Сибири, Урала и возникновения Черноморского казачьего войска в XV–XVI вв.

Раздел выставки «Казачество в эпоху 1812 года» отражает выдающиеся победы казачества над французской армией в период Отечественной войны 1812 года.

В период XIX - начало XX веков казачество становится универсальным родом вооруженных войск, возникают казачьи формирования по охране границ Российского государства. На полях сражений Первой и Второй мировых войн казаки многократно проявляли личное мужество и массовый героизм.

Выставка демонстрирует роль казачества на протяжении всей истории Российского государства в самые сложные периоды военных конфликтов и обеспечения государственной безопасности России.

Выставка расположена на галерее 3 этажа и продлится до 6 ноября 2022.

Вход свободный!

Возрастные ограничения: 6+