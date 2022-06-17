Политех подписал соглашение о новом кампусе

17 июня 2022 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования РФ, Санкт-Петербургом, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Группой ВТБ.

В рамках проекта федерального технополиса «Передовые цифровые и производственные технологии» Политехнический университет планирует создание научно-преподавательского и студенческого кампуса. Технополис станет национальным центром передовых цифровых и производственных технологий, а также стимулирует формирование новой городской среды и качественное развитие российского инженерного образования.

Новый кампус способствует созданию комфортных условий проживания и сокращению дефицита мест для размещения студентов СПбПУ и других вузов Санкт-Петербурга.

Реализация проекта планируется с применением механизмов государственно-частного партнерства в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».

«Технополис станет национальным центром передовых цифровых и производственных технологий для развития высокотехнологичной промышленности и решения актуальных наукоемких проблем-вызовов технологических заказчиков. Это будет современная среда исследований, учебы и проживания по принципу «живи, работай, отдыхай в одном месте». При разработке проекта Кампуса мы учитывали перспективные планы по развитию научно-образовательной деятельности нашего университета, мировой опыт создания студенческих кампусов, современные архитектурно-планировочные и смарт- решения», - отметил ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.

Предполагаемый объем финансирования на создание научно-преподавательского и студенческого кампуса для проживания иностранных и иногородних студентов, преподавателей и исследователей составит более 25 млрд рублей. Инвестором проекта выступает Группа ВТБ – лидер на российском рынке инфраструктурных инвестиций.

Строительство научно-преподавательского и студенческого кампуса планируется реализовать в три этапа, срок завершения проекта – 2027 год. Работа по подготовке к реализации завершена в полном объеме.