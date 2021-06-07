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Питерец.ру » Общество » Выставка «Солнце, море, ледокол»

Выставка «Солнце, море, ледокол»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет живопись Александра Косенкова

Музей Эрарта представляет живопись Александра Косенкова, пропитанную средиземноморским солнцем и энергией жизни

  • Работы последних лет, часть из которых экспонируется в Петербурге впервые

  • Парадоксальное соединение юмора и образности

  • Легкость, сочетающаяся с математической точностью цветовых решений

По живописному темпераменту Александр Косенков (1959–2021) — необычный для Петербурга художник. В его работах парадоксальным образом соединяются юмор и образность, картины автора отличаются декоративностью, жизненной энергией, повышенным градусом колорита — словно написаны они под средиземноморским солнцем. Часть из них действительно создана под впечатлением от Италии, Греции, Испании, Франции, Черногории, в других же ощущается дыхание серой петербургской зимы. Но главное здесь не внешние обстоятельства — все дело в особенностях «внутреннего освещения». Творчество для Александра Косенкова — это тот хемингуэевский «праздник, который всегда с тобой». И в будничных мотивах, и в фетишах мировой культуры и туриндустрии — за какую бы тему ни брался художник, интерпретируя ее, он находил ту «животворящую чушь», игру смыслов и ритмов, ту драматургию цвета, которые отличают его работы от открыточных интерьерных картин.

Индивидуальная, безошибочно узнаваемая манера Александра Косенкова сложилась к концу 1990-х годов. При кажущейся легкости, которая создавалась ежедневной работой в мастерской, работы художника композиционно простроены, держатся на видимых и невидимых линиях пространства. Активный тон в них не срывается в крик, а цветовой баланс решен с математической точностью.

Команда Эрарты открыла для себя Александра Косенкова еще до открытия музея: собирая общероссийскую коллекцию современной российской живописи, эксперты посетили Новосибирск, где и познакомились с художником. Так началось многолетнее сотрудничество: работы автора вошли в постоянную экспозицию музея, а в Петербурге и за рубежом были организованы его персональные выставки. Из новосибирского Академгородка Косенков перебрался в город на Неве. Он регулярно участвовал в выставочных проектах Эрарты, в том числе передвижных — так его работы увидели зрители во многих городах от Минска до Владивостока, от Великого Новгорода до Алма-Аты.

Творческий путь Александра Косенкова неожиданно прервала коронавирусная инфекция. На выставке «Солнце, море, ледокол» представлены преимущественно работы последних лет, некоторые из них экспонируются в Санкт-Петербурге впервые.

10 июня 2021 — 05 сентября 2021

Выставочное крыло, 3 этаж

Санкт-Петербург, 29-я линия Васильевского острова, 2

Источник: Эрарта
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