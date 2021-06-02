Елизавета Леонская исполнит программу из сочинений Моцарта, Вебера и Рихарда Штрауса

Заслуженный коллектив России исполнит под управлением главного приглашенного дирижера Шарля Дютуа программу из сочинений Моцарта, Вебера и Рихарда Штрауса. Солистка – всемирно известная пианистка Елизавета Леонская, чье имя украшает афиши самых престижных концертных залов мира.

Елизавета Леонская более 30 лет живет в Вене, она принадлежит к числу выдающихся современных музыкантов, критики называют ее «последней гранд-дамой русской фортепианной школы». Пианистка выступает с лучшими оркестрами и дирижерами, в числе ее сценических партнеров – оркестры Гевандхауса и Концертгебау, Оркестр де Пари, Венский симфонический, Берлинский, Лондонский и Нью-Йоркский филармонические оркестры. Запись Леонской сочинений Листа отмечена премией Diapason d’Or, сонат Брамса – Caecilia Prize, концертов Мендельсона – Midem Classical Award.

Многолетняя дружба связывала Елизавету Леонскую с такими выдающимися личностями как Святослав Рихтер и Иосиф Бродский, последний посвятил пианистке несколько стихотворений.

Концерт, входящий в программу XV Международного фестиваля «Музыкальная коллекция», посвященного 100-летию Петербургской филармонии, будет одновременно посвящен чествованию музыкантов Заслуженного коллектива России.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии



Возрастная категория: 6+

4 июня, пятница 20:00 Большой зал

Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр филармонии

Дирижёр – Шарль ДЮТУА

Солистка – Елизавета ЛЕОНСКАЯ

ВЕБЕР. «Приглашение к танцу» (оркестровка Берлиоза)

МОЦАРТ. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром

Р.ШТРАУС. «Жизнь героя», симфоническая поэма