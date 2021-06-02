Елизавета Леонская исполнит программу из сочинений Моцарта, Вебера и Рихарда Штрауса

Заслуженный коллектив России исполнит под управлением главного приглашенного дирижера Шарля Дютуа программу из сочинений Моцарта, Вебера и Рихарда Штрауса. Солистка – всемирно известная пианистка Елизавета Леонская, чье имя украшает афиши самых престижных концертных залов мира.
Елизавета Леонская более 30 лет живет в Вене, она принадлежит к числу выдающихся современных музыкантов, критики называют ее «последней гранд-дамой русской фортепианной школы». Пианистка выступает с лучшими оркестрами и дирижерами, в числе ее сценических партнеров – оркестры Гевандхауса и Концертгебау, Оркестр де Пари, Венский симфонический, Берлинский, Лондонский и Нью-Йоркский филармонические оркестры. Запись Леонской сочинений Листа отмечена премией Diapason d’Or, сонат Брамса – Caecilia Prize, концертов Мендельсона – Midem Classical Award.
Многолетняя дружба связывала Елизавету Леонскую с такими выдающимися личностями как Святослав Рихтер и Иосиф Бродский, последний посвятил пианистке несколько стихотворений.
Концерт, входящий в программу XV Международного фестиваля «Музыкальная коллекция», посвященного 100-летию Петербургской филармонии, будет одновременно посвящен чествованию музыкантов Заслуженного коллектива России.
Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии
Возрастная категория: 6+
4 июня, пятница 20:00 Большой зал
Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр филармонии
Дирижёр – Шарль ДЮТУА
Солистка – Елизавета ЛЕОНСКАЯ
ВЕБЕР. «Приглашение к танцу» (оркестровка Берлиоза)
МОЦАРТ. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром
Р.ШТРАУС. «Жизнь героя», симфоническая поэма