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Питерец.ру » Культура » В Санкт-Петербурге отмечают 130-летие создания «трехлинейка» С.И. Мосина

В Санкт-Петербурге отмечают 130-летие создания «трехлинейка» С.И. Мосина

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Военно-историческом музее артиллерии выставка «Легендарная «трехлинейка» С.И. Мосина

В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ  открылась выставка «Легендарная «трехлинейка» С.И. Мосина.  130 лет в строю».

Уникальность выставки наличием всего модельного ряда, включая экспериментальные и опытные образцы винтовок Мосина. Также представлены фотографии и плакаты, на которых можно увидеть военнослужащих разных стран, вооруженных винтовками Мосина различных модификаций. Это красноармейцы, белогвардейцы и бойцы отряда финской Белой гвардии (1918 г.), военнослужащие пехотных частей Русской императорской армии – участники подавления Боксерского восстания на территории Китая (1901 г.), военнослужащие сибирских стрелковых частей (1904-1905 гг.), военнослужащие учебного подразделения армии США (1920-е), бойцы армии 2-й Испанской Республики  (1930-е гг.), солдаты Финской народной армии (1939-1940 гг.), военнослужащие одного из подразделений армии США во Вьетнаме (1960-е гг.) и др.

Винтовка Мосина была главным оружием русского солдата во всех войнах первой половины XX века, в которых участвовала армия России и СССР.  Своей высокой надежностью, неприхотливостью и хорошими боевыми характеристиками она заслужила уважение русских воинов. Винтовка Мосина стала брендом русского оружия, известным за пределами России.

Простота конструкции и безотказность действия обеспечили этому оружию долгую жизнь. Фактически без существенных изменений «трехлинейка» в течение 60 лет состояла на вооружении Русской, Красной, а затем – Советской армий. В 1907 г. на основе мосинской винтовки обр. 1891 г. принимается на вооружение первый русский карабин, а в 1907–1910 гг. она подвергалась первой модернизации, основным содержанием которой стала разработка нового патрона с остроконечной пулей. В процессе модернизации был также изменен прицел. В 1894 г. С.И. Мосин был удостоен большой Михайловской премии и назначен начальником Сестрорецкого оружейного завода.

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