В Петербурге прошли соревнования пожарных команд Ленинградской армии ВВС и ПВО

На территории пожарно-спасательной части военнослужащие Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны боролись за звание лучшего подразделения пожарной охраны в рамках проведения второго этапа конкурса «Армейский запас-2021».

Участники конкурса выполняли проверку теоретических знаний, боевое развертывание пожарного автомобиля, переноску, установку выдвижной лестницы и подъем по ней в окно третьего этажа. Заключительным этапом была комбинированная пожарная эстафета с передачей пожарного ствола на полосе препятствий.

Всего в соревновании приняли участие более 60 военнослужащих из 12 штатных подразделений пожарной охраны объединения.