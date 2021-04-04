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Питерец.ру » Общество » В Петербурге прошли соревнования пожарных команд Ленинградской армии ВВС и ПВО

В Петербурге прошли соревнования пожарных команд Ленинградской армии ВВС и ПВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге прошли соревнования пожарных команд Ленинградской армии ВВС и ПВО

На территории пожарно-спасательной части военнослужащие Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны боролись за звание лучшего подразделения пожарной охраны в рамках проведения второго этапа конкурса «Армейский запас-2021».

Участники конкурса выполняли проверку теоретических знаний, боевое развертывание пожарного автомобиля, переноску, установку выдвижной лестницы и подъем по ней в окно третьего этажа. Заключительным этапом была комбинированная пожарная эстафета с передачей пожарного ствола на полосе препятствий.

Всего в соревновании приняли участие более 60 военнослужащих из 12 штатных подразделений пожарной охраны объединения.

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