Выставка «СНЕГ ИДЕТ»

Первого декабря в «АРТМУЗЕ» открылась ещё одна ключевая выставка последнего месяца – она посвящена серии зимних городских пейзажей, написанных художником Павлом Еськовым в разные годы.

Павел Еськов – участник более 100 российских и международных выставок, в том числе более двадцати персональных. С 2006 года его работы постоянно представлены на передвижных экспозициях выпускников и преподавателей института им. И.Е.Репина в музеях и выставочных центрах Китая.

Некоторые произведения экспозиции «Снег идёт» будут представлены широкой публике впервые.

На холстах художника представлены его любимые места Петроградской стороны, Васильевского острова, Коломны. Знакомые всем улицы и проспекты, набережные и мосты, дворы и скверы наполнены движением, жизнью, написаны звонко и остро. Живописное разнообразие сдержанных оттенков петербургской зимы Еськов дополняет чёткими линиями архитектурных деталей фасадов, ажурными узорами петербургских оград, силуэтами фонарей. Снег, лежащий на земле, крышах домов, подчёркивает завершённость архитектурных ансамблей.

Городские пейзажи Павла Еськова находят отклик у многих ценителей живописи и коллекционеров в России и за рубежом.

Сейчас сложно предугадать, будет ли декабрь предновогодне-снежным! Поэтому «АРТМУЗА» подготовилась заранее, и дарит всем петербуржцам самую снежную, чудесную выставку Павла Еськова.

Выставка проходит до 27 января. Вход свободный. 0 +

ПАВЕЛ ЕСЬКОВ «СНЕГ ИДЕТ» 1.12.2020 – 27.01.2021

(Галерея «Течение», 3 эт.)

Вернисаж 9 декабря в 19:00! Будет присутствовать автор!