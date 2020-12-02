ента новостей

14:52
Выставка «Негероическое время»
14:49
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 3,6 миллиона рублей
14:43
В Ленобласти пенсионер сгорел в бане
14:24
Выставка «СНЕГ ИДЕТ»
14:21
Выставка «Структуры»
14:10
«Культурный марафон» продлён до 15 декабря
14:08
В петербургском порту крупная партия коряг Мопани не прошла фитосанитарный контроль
13:43
Молодые доноры помогли Петербургу
13:39
Женщин северной столицы с Днем матери поздравил Михаил Романов
08:33
Что мешает победить пандемию?
08:03
Бизнесмены экономят
23:05
«Театральная доставка. БДФквест» расширяет границы и переходит в онлайн
22:59
Центр патриотического воспитания молодежи подвел итоги
13:38
В Петербурге пройдет онлайн-церемония награждения «Волонтер года»
12:33
Смертельное ДТП на КАД
12:28
250-летие знаменитого мореплавателя Ивана Крузенштерна отметят в Президентской библиотеке
11:56
В «ПРОСТО» стартовал цикл про рынок актуальных профессий
11:47
Фотовыставка «Во имя святого князя»
11:31
Дом народов России провел онлайн-мероприятия по привлечению молодежи к работе в области национальной политики
11:06
В Петербурге проходит патриотический фестиваль-конкурс «Путем Героя – к заветной мечте!»
10:51
Михаил Зыгарь выступит в «ПРОСТО»
10:45
В Ленобласти полицейские задержали автоугонщиков
09:07
Сколько вы спите?
08:45
Карантин в школах
00:10
СКА усилился Стрёмваллем, но проиграл «Йокериту» в «Ледовом»
20:13
«Форма Добра» пришла на помощь волонтерам и НКО
20:10
Боксер из Петербурга вышел в 1/4 финала чемпионата России по боксу
19:51
Всероссийский фестиваль «Моховая и Ко»
19:39
В Ленобласти задержали группу цыган, грабивших пенсионеров
19:32
Если сердце огнем встревожено
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «СНЕГ ИДЕТ»

Выставка «СНЕГ ИДЕТ»

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
В «АРТМУЗЕ» открылась ещё одна ключевая выставка последнего месяца

Первого декабря в «АРТМУЗЕ» открылась ещё одна ключевая выставка последнего месяца – она посвящена серии зимних городских пейзажей, написанных художником Павлом Еськовым в разные годы.

Павел Еськов – участник более 100 российских и международных выставок, в том числе более двадцати персональных. С 2006 года его работы постоянно представлены на передвижных экспозициях выпускников и преподавателей института им. И.Е.Репина в музеях и выставочных центрах Китая.

Некоторые произведения экспозиции «Снег идёт» будут представлены широкой публике впервые.

На холстах художника представлены его любимые места Петроградской стороны, Васильевского острова, Коломны. Знакомые всем улицы и проспекты, набережные и мосты, дворы и скверы наполнены движением, жизнью, написаны звонко и остро. Живописное разнообразие сдержанных оттенков петербургской зимы Еськов дополняет чёткими линиями архитектурных деталей фасадов, ажурными узорами петербургских оград, силуэтами фонарей. Снег, лежащий на земле, крышах домов, подчёркивает завершённость архитектурных ансамблей.

Городские пейзажи Павла Еськова находят отклик у многих ценителей живописи и коллекционеров в России и за рубежом.

Сейчас сложно предугадать, будет ли декабрь предновогодне-снежным! Поэтому «АРТМУЗА» подготовилась заранее, и дарит всем петербуржцам самую снежную, чудесную выставку Павла Еськова.

Выставка проходит до 27 января. Вход свободный. 0 +

ПАВЕЛ ЕСЬКОВ «СНЕГ ИДЕТ»  1.12.2020 – 27.01.2021
(Галерея «Течение», 3 эт.)

Вернисаж 9 декабря в 19:00! Будет присутствовать автор! 

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

9-11-2015, 07:01
Выставка Николая Михайлова «Виды Васильевского острова»
3-05-2019, 08:12
Мокрый снег в мае
24-12-2016, 20:05
Открылась выставка Айвазовского
26-03-2016, 17:47
Мистика Петербурга в картинах Григория Кацнельсона
24-10-2018, 15:34
Выставка «Однажды на Петроградской стороне»
18-03-2015, 09:23
«Петербург знакомый и незнакомый»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
175
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
201
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
965
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 390
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх