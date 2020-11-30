В Заречном парке в Луге открыли новые арт-объекты и посадили березы

В самом протяженном парке Луги благоустроили территорию и создали новые места притяжения. Здесь проложены насыпные дорожки, разбиты уютные зоны отдыха с малыми архитектурными формами и установлены арт-объекты. Построен новый мост, соединивший Заречный парк с улицами Болотная и Красной Артиллерии. Благодаря подсветке он особенно красив ночью. Озеленение парка, в том числе любимые жителями сосны, сохранено.

На открытии лужанам представили новый арт-объект — березу, которую бережно поддерживают ладони. Инициатором создания теплой композиции стала местная жительница Анна — девушка с ограниченными возможностями. Она предложила идею в инстаграме главы администрации Лужского района Юрия Намлиева. Девушка назвала композицию «Мир в руках человека». Она символизирует добро и любовь, которые нужно бережно хранить и защищать.

В открытии арт-объекта и посадке березы приняли участие заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Екатерина Степанова, заместители главы администрации Лужского района Светлана Лапина и Евгений Кузьмин.

Отметим, в 2020 году семь городов Ленинградской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Благоустройство пройдет в Гатчине, Сосновом Бору, Киришах, Волхове, Ивангороде, Новой Ладоге и Сясьстрое.