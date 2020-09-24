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Питерец.ру » Культура » Композитор из Выборга покоряет iTunes и Spotify симфонической музыкой

Композитор из Выборга покоряет iTunes и Spotify симфонической музыкой

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Сергей Петров представил аудитории свой “Бунт” - фрагмент концерта для струнного оркестра, созданного в 2017-2019 годах.

Сергей Петров представил аудитории свой “Бунт” - фрагмент концерта для струнного оркестра, созданного в 2017-2019 годах. Произведение, записанное в стенах Екатерининской церкви, уже доступно для прослушивания на таких платформах, как iTunes, Yandex music, Spotify и многих других. 

Впервые в истории Ленинградской области симфоническая музыка, написанная и исполненная местным композитором, доступна на таких популярных платформах, как iTunes, Yandex music, Apple music, Amazon music, Boom, Spotify. Автор премьеры - уроженец Выборга, автор и исполнитель Сергей Петров. Композитор в бэкграунде которого Прайнерская консерватория музыки и драматического искусства в Вене, специальный приз фестиваля “Окно в Европы” и живые выступления с симфоническим оркестром, принял решение “выйти в диджитал”. В среду, 23 сентября, он представил виртуальную премьеру трека “Бунт”. Прослушать композицию прямо сейчас можно, например, на странице Sergey Petroff в Apple Music: https://music.apple.com/ru/artist/sergey-petroff/1510178139

 По форме - это редкий для интернет-площадок контент.  Перед нами классическая музыка, а именно фрагмент концерта для струнного оркестра в строфической форме, выделенный в отдельное произведение. Композиция была создана в 2017-2019 годах и записана с Симфоническим оркестром Северо-Запада России под руководством Владимира Семагина. Произведение записано в Петербургской студии грамзаписи (Екатерининская церковь). 

Основной темой данного сочинения является размышление о цикличности человеческой жизни, в которой постоянны конфликты и непонимание. Разные убеждения, религиозные и политические разногласия, конфликты между социальными слоями, извечные споры разных поколений. По большому счету, в каждом человеке происходит свой внутренний бунт. Мы постоянно находимся в противоречии друг с другом, и этот процесс повторяется из века в век, на протяжении всей истории человечества. Бунт это попытка освободиться от вечных повторяющихся вопросов, попытка покинуть цикличный круг, - рассказал нам сам Сергей Петров. 

До этого момента бунт исполнялся только вживую. Вот что писал о нем в 2019 году критик Илья Попцов. 

Полифоничный, философский "Бунт" для струнных с добавлением ударных — наиболее яркое доказательство наступившей творческой зрелости выборгского композитора. В этом произведении Петров добился стройности своего стиля, строгости композиторской мысли и её оформления, чёткости драматургии и развёртывания музыкальной ткани, - писал Илья Попцов. 

До этого момента композиторы из Петербурга и Ленинградской области, работающие с классическими музыкальными формами, были редкими гостями электронных площадок музыкальной дистрибуции. Кстати, сам Сергей Петров планирует выкладывать на iTunes и Spotify не только “классику”. В ближайшее время там можно будет прослушать его работы в жанрах, близких к поп-року и инди. Как признался сам Сергей Петров, сейчас он работает над альбомом, в котором будет немало вещей, ломающих представление о его авторском музыкальном стиле. 

Для справки: Сергей Петров родился в Выборге в 1988 году. Учился в Новгородском музыкальном училище, затем – в Прайнерской консерватории музыки и драматического искусства в Вене. Автор “Гимна Выборга”, также написал “Гимн самбо” и “Гимн космодрома Байконур”. За симфоническое произведение “История одного города. Выборг” удостоен специального приза кинофестиваля “Окно в Европу”. Работает в таких жанрах как классическая музыка, поп-рок, инди-рок. 

Вся музыка в digital: https://lnkfi.re/rAtR73?fbclid=IwAR0AyWWddTZzaE92brnY-p15yOp9sm0nzy2gvRfIeNXMYJtrf7PsUQ1LofM

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