27 мая не только день рождения Петербурга, но и общероссийский день библиотек.

К этому празднику мы подготовили «Самый тихий подкаст» — музыкальный альбом библиотеки имени Маяковского. Это художественное высказывание о любви к процессу чтения, о личных отношениях человека и книги.

Мы предложили публичным персонам выбрать любую книгу и почитать её, а процесс записали на аудио. Надеемся, что вы любите шелест страниц так же, как и мы. Потому что дальше — только шум людей и книг. Для тех, кто хочет просто слушать, но и читать – прикрепляем ссылки на книги, которые можно почитать в ЛитРес.

Слушайте на площадках:

Яндекс.Подкаст https://music.yandex.ru/album/10846008

Anchor https://anchor.fm/95749

Castbox https://castbox.fm/channel/id2911546

iTunes - Apple Podcasts: скоро

В проекте приняли участие театральный критик и режиссер, автор книги "Нас всех тошнит" Виктор Вилисов читает книгу Крис Краус «I love Dick»;

книжный блогер Валерия Мартьянова — Мари-Од Мюррай «Спаситель и сын»;

журналист, ведущая «Эхо Москвы в Петербурге» Татьяна Троянская — Туулу Карьялайнен «Туве Янссон: работай и люби»;

музыкант, участник группы «Жарок» Иван Сердюк — Марселя Пруста «Под сенью девушек в цвету»;

композитор, медиа-художник Леонид Именных — Книгу Бытия.