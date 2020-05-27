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Питерец.ру » Культура » 27 мая не только день рождения Петербурга, но и общероссийский день библиотек.

27 мая не только день рождения Петербурга, но и общероссийский день библиотек.

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
27 мая не только день рождения Санкт-Петербурга, но и общероссийский день библиотек.

К этому празднику мы подготовили «Самый тихий подкаст» — музыкальный альбом библиотеки имени Маяковского. Это художественное высказывание о любви к процессу чтения, о личных отношениях человека и книги.
Мы предложили публичным персонам выбрать любую книгу и почитать её, а процесс записали на аудио. Надеемся, что вы любите шелест страниц так же, как и мы. Потому что дальше — только шум людей и книг. Для тех, кто хочет просто слушать, но и читать – прикрепляем ссылки на книги, которые можно почитать в ЛитРес.
Слушайте на площадках:
Яндекс.Подкаст https://music.yandex.ru/album/10846008
Anchor https://anchor.fm/95749
Castbox https://castbox.fm/channel/id2911546
iTunes - Apple Podcasts: скоро
В проекте приняли участие театральный критик и режиссер, автор книги "Нас всех тошнит" Виктор Вилисов читает книгу Крис Краус «I love Dick»;
книжный блогер Валерия Мартьянова — Мари-Од Мюррай «Спаситель и сын»;
журналист, ведущая «Эхо Москвы в Петербурге» Татьяна Троянская — Туулу Карьялайнен «Туве Янссон: работай и люби»;
музыкант, участник группы «Жарок» Иван Сердюк — Марселя Пруста «Под сенью девушек в цвету»;
композитор, медиа-художник Леонид Именных — Книгу Бытия.

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