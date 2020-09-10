Стартует молодежная серия квестов «Планета Санкт-Петербург»

11 сентября для молодежи стартует серия конкурсов и квестов «Планета Санкт-Петербург». Все активности пройдут на интерактивных площадках Telegram, Вконтакте, Whats App, Instagram. Участников ждут два квеста и четыре конкурса.

«Первый квест - ознакомительный. Ребята зайдут по ссылке «ВКонтакте», а затем будут переходить в разные мессенджеры. По легенде, они попадают в альтернативную Вселенную с искаженными данными. В ней, например, Петербург основал Павел, Медный всадник – это памятник Пушкину и так далее. Командам надо будет синхронизировать реальность и вымысел, чтобы вернуться в свою Вселенную», - рассказал режиссер Центра «КОНТАКТ» Алексей Едошин.

Первый и последующие квесты и конкурсы можно пройти в течение дня с 10.00 до 20.00. Задания «Планеты Петербург» тематически разбиты на 4 направления: театр, наука, музей и история города.

Завершающий квест пройдет 18 сентября. Награждение победителей состоится на городско й сетевой акции «НЕпроСПИ» 23 сентября в Юсуповском саду.

Принять участие в проекте могут все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Регистрация - по ссылке https://forms.gle/UnWUGHYu7X3iokzH6

Подробнее - в группах: https://vk.com/center_kontakt и https://vk.com/pitercityquest

Организатор – Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.