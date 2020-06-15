19 июня в 10.00 в Петербурге стартует квест «Фронтовые треугольники», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Впервые городской квест пройдет в онлайн-формате - на плошадках WhatsApp, Viber, Youtube, Instagram, Facebook и «ВКонтакте».

Участие в интерактивном путешествии примут команды в составе 5 человек в возрасте от 14 до 30 лет. В социальных сетях и мессенджерах ребят будут ждать задания, выполняя которые подростки узнают много нового, интересного об истории Великой Отечественной войны. На выполнение заданий отведено не более двух часов.

Общий старт - в 10.00, но квест можно пройти в течение всего дня (самое позднее время для старта – 17.30).

«Если в прошлом году ребята путешествовали по Адмиралтейскому району, центру города, узнавая его с новых сторон, то в этом году они смогут побывать практически во всех частях Петербурга - не выходя из дома. Онлайн-путешествие может привести куда угодно, хотя, приоткрою завесу тайны, речь пойдет о Ленинграде 40-х годов», - рассказал режиссер Центра «КОНТАКТ» Алексей Едошин.

Все подробности в группе https://vk.com/pitercityquest .

Организатор - Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «КОНТАКТ» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.