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Питерец.ру » Культура » В Царском селе реконструируют Федоровский городок

В Царском селе реконструируют Федоровский городок

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
fotokto.ru
В Царском селе реконструируют Федоровский городок

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта реконструкции комплекса зданий и сооружений Федоровского городка в Царском селе Санкт-Петербурга.

Федоровский городок – или, как он первоначально назывался, Дома для причта и служащих Федоровского Государева собора – был построен в Фермском парке Царского села в начале ХХ века. Автор проекта, архитектор Степан Кричинский, задумал комплекс зданий в стиле XVII века как посад и подворье, по образцу старинных монастырских или боярских усадеб. Считается, что прообразом Федоровского городка послужил Царский дворец в селе Коломенском. В создании комплекса принимали участие многие видные деятели культуры – журналист и писатель Дмитрий Ломан, исследователь русского зодчества Владимир Суслов, художник Виктор Васнецов, архитектор и реставратор Петр Покрышкин. Из Верхотурья, по инициативе художника Николая Рериха, доставили 100 саженцев кедров. Их высадили напротив здания Трапезной на берегу пруда. До наших дней сохранилось 10 деревьев.

В 1994 году комплекс Федоровского городка был передан Русской православной церкви, и здесь создали Патриаршее подворье. В 2001 году ансамбль городка включили в список памятников архитектуры федерального значения.

Проектом, одобренным Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция комплекса зданий городка в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию. После окончания работ здесь будут размещать почетных гостей и представителей делегаций. В зданиях Белокаменной, Желтой и Белой палат обустроят гостиничные комплексы, а Розовую палату приспособят для пребывания ВИП-лиц. В Трапезной палате обустроят кухню, обеденные залы на 24 и 50 мест, конференц-зал на 30 мест, домовой храм и историческую экспозицию с выставочным залом. Здание Дома для низших чинов отведут под службы управления комплексом, а Дом для низших служебных чинов с двумя башнями – под прачечную и инженерные службы. Каретник переоборудуют под гаражные боксы, а здания четырех башен – под хозяйственные нужды.

Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

Источник: Главгосэкспертиза
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