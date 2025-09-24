Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний

Государственная Дума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, призванный обеспечить защиту прав потребителей при оформлении цифровых подписок и иных услуг с регулярными платежами.

Законопроект включает правки в Закон «О защите прав потребителей» и регламентирует, что организации не вправе использовать банковские реквизиты или данные платежных карт, ранее предоставленные клиентом, если последний выразил несогласие на их применение для будущих транзакций. Сервисам вменяется обязанность предоставить простой и доступный способ отказа от использования ранее предоставленных реквизитов, включая возможность электронной формы отказа.

Данный законодательный акт направлен на предотвращение случаев, когда денежные средства продолжают списываться со счета потребителя даже после отказа от подписки или изменения способа оплаты.

Федеральный закон вступает в законную силу с 1 марта 2026 года.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, один из инициаторов законопроекта, заявил:

«В настоящее время многие сервисы используют модель подписок, при которой потребителю бывает затруднительно контролировать автоматические списания средств. Новый закон обеспечивает гражданам право на прозрачные условия и защиту от несанкционированных платежей. Это важный шаг к созданию более справедливой и безопасной цифровой среды для пользователей».