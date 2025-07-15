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Питерец.ру » Общество » Госдума приняла закон о регулировании дата-центров в РФ

Госдума приняла закон о регулировании дата-центров в РФ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Госдума приняла закон о регулировании дата-центров в РФ

Государственная Дума одобрила закон, который с 1 марта 2026 года вносит изменения в закон "О связи", вводя официальное определение центра обработки данных (ЦОД) и устанавливая запрет на размещение майнингового оборудования в этих центрах.

В соответствии с законом, ЦОД определяется как комплекс зданий и помещений, предназначенных для обработки и хранения информации, обеспеченный необходимыми инженерно-техническими системами.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) будет вести реестр всех дата-центров, расположенных на территории России. Правительство РФ установит порядок формирования и ведения реестра, определит перечень включаемых в него сведений (включая технические характеристики), требования к дата-центрам и их владельцам (юридическим и физическим лицам), а также правила обеспечения информационной безопасности.

Закон исключает возможность размещения майнинговой инфраструктуры в ЦОД, включенных в реестр.

Согласно пояснительной записке, операторы ЦОД, которые в настоящее время вынуждены иметь лицензии операторов связи, смогут отказаться от них и получить специализированный код внешнеэкономической деятельности.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, отметил, что принятие закона устраняет правовую неопределенность и создает прозрачные правила для отрасли.

Он подчеркнул, что реестр ЦОД позволит государству более точно оценивать структуру и объем инфраструктуры хранения данных, что имеет решающее значение для обеспечения суверенной ИТ-архитектуры. По его мнению, запрет на майнинг в ЦОД является логичным шагом, направленным на развитие облачных технологий и искусственного интеллекта. Немкин также отметил, что возможность получения специализированного ВЭД-кода открывает путь к развитию ЦОД как самостоятельного сектора экономики.

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