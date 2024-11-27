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Питерец.ру » Общество » Закон о налогообложении цифровых валют принят Госдумой

Закон о налогообложении цифровых валют принят Госдумой

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Криптовалюты признают имуществом - во втором и третьем чтениях Госдума приняла законопроект, дополняющий Налоговый кодекс поправками по операциям с цифровой валютой. 

Госдума на заседании во вторник приняла закон о налогообложении доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, а также от ее покупки и продажи. Документ был внесен в парламент правительством в декабре 2020 г. и принят в первом чтении в феврале 2021 года.

Согласно принятым поправкам, для целей Налогового кодекса цифровая валюта признается имуществом. Операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС. Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, с 2025 года ставка НДФЛ может составить 13%, а при превышении дохода гражданина в 2,4 млн руб. в год — 15%.

В частности, законопроект вводит в Налоговый кодекс новую статью, которая определяет особенности расчёта налоговой базы по операциям с цифровой валютой, полученной в результате майнинга. Налоговая база будет рассчитываться по рыночной котировке цифровой валюты на дату получения дохода. Поправки также определяют критерии для иностранных криптобирж, котировки которых должны учитываться майнерами при расчете налога на прибыль.

Кроме того, законопроект включает обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем. Оператор обязан сообщать налоговым органам сведения о майнинге цифровой валюты лицом, которому он предоставляет услуги по обеспечению майнинговой инфраструктуры. Сведения должны предоставляться ежеквартально в электронной форме не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Если оператор не предоставит данные в указанный срок, он получит штраф в размере 40 тыс. руб. Эта статья вступит в силу с 1 января 2025 года.

Принятие законопроекта вносит финальные штрихи в легализацию обращения криптовалюты на территории Российской Федерации. Это касается и внешнеторговых расчетов в рамках экспериментального правового режима, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Согласно законопроекту, доходы и расходы по операциям с цифровыми валютами - кроме доходов и расходов, связанных с осуществлением майнинга цифровой валюты - в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, предусматривающего использование цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам, учитываются в общей налоговой базе. При этом от налогообложения освободят услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с цифровой валютой в рамках ЭПР», - отметил он.

Закон, позволяющий ЦБ РФ в рамках ЭПР использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности, вступил в силу 1 сентября. Первые расчеты в криптовалюте в рамках эксперимента могут пройти до конца года. В настоящее время нюансы экспериментально-правового режима еще обсуждаются, сообщал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Кроме того, в рамках ЭПР обсуждается вопрос легализации криптобирж в России и организации площадок по спотовой торговле криптовалютой.

Закон о майнинге криптовалют был принят в конце июля, он вводит деятельность по добыче цифровой валюты в правовое поле. Документ предполагает, что с 1 ноября 2024 г. все компании и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в РФ, должны войти в специальный реестр. Ведение реестра передано Федеральной налоговой службе.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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