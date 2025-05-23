Госдума одобрила в I чтении законопроект о введении в оборот цифрового рубля

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий постепенное внедрение цифрового рубля в широкий оборот. Инициатором законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов во главе с Анатолием Аксаковым, председателем комитета ГД по финансовому рынку.

Документ обязывает кредитные организации предоставлять клиентам доступ к услугам на платформе цифрового рубля. Для плавного перехода предусмотрено поэтапное введение данной обязанности для различных категорий кредитных организаций.

Системно значимые кредитные организации должны будут обеспечить такую возможность с 1 июля 2025 года, банки с универсальной лицензией – с 1 июля 2026 года, а все остальные кредитные организации – с 1 июля 2027 года.

Торговые предприятия также будут подключаться к системе расчетов цифровыми рублями поэтапно: компании с годовым оборотом более 30 млн руб. – с июля 2025 года, с оборотом более 20 млн руб. – с июля 2026 года, остальные – с июля 2027 года.

Депутат Госдумы Антон Немкин подчеркнул, что принятый законопроект создаст правовую базу для внедрения и развития цифрового рубля в России. По его словам, внедрение цифрового рубля повысит финансовую прозрачность и конкурентоспособность российской финансовой системы.

Он также напомнил, что Банк России уже запустил пилотный проект по внедрению цифрового рубля. За первый год участники проекта провели около 40 тыс. операций, из которых 30 тыс. – переводы между гражданами.

Немкин отметил, что цифровой рубль будет внедряться и в бюджетный процесс. С октября 2025 года часть расходов федерального бюджета можно будет оплачивать в цифровых рублях, а с 1 января 2026 года цифровой рубль можно будет использовать для получения доходов в федеральный бюджет.

Депутат подчеркнул, что цифровой рубль не является заменой традиционным формам денег, а представляет собой еще одну форму национальной валюты, призванную модернизировать финансовую систему России.