Согласие на обработку данных станет отдельным документом

Госдума единогласно поддержала в первом чтении законопроект, направленный на четкое разделение документов, касающихся согласия на обработку персональных данных и ужесточение контроля над их оборотом.

Как отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, сегодня большинство людей даже не понимают, что подписывают согласие на обработку своих персданных или не имеют возможности от этого отказаться.

«Наш законопроект устанавливает, что согласие на обработку ПД должно будет отныне всегда оформляться, как отдельный, самостоятельный документ. Это позволит гражданам принимать такое решение осознанно. Кроме того, наш законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О защите прав потребителей», теперь продавец услуг будет не вправе ограничивать доступ потребителя к информации о своих товарах, если потребитель откажется предоставлять свои персданные, за исключением случаев, если обязанность предоставления таких данных предусмотрена законодательством РФ», - рассказал он в своем Telegram-канале.

Сегодня действительно нередки ситуации, когда гражданин, единожды посетив информационный ресурс уведомляется его владельцем о том, что, оставаясь на сайте, он принимает условия пользовательского соглашения, содержащее согласие на обработку персональных данных, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Либо при регистрации на сайте гражданин принимает пользовательское соглашение нажатием «галочки», которое содержит право владельца собирать и обрабатывать личные данные пользователя, в том числе в маркетинговых целях. Важно, что при принятии пользовательского соглашения гражданину не предоставляется возможности требовать внести изменения в его текст, поскольку содержание документа определяется владельцем информационного ресурса самостоятельно. Иными словами, еще до заключения договора пользователь вынужден автоматически предоставить доступ к своей личной информации в той мере, которая по своей правовой сути равнозначна разрешению на распространение персональных данных неограниченному кругу лиц. При этом данные могут сохраняться на сторонних ресурсах даже, если после получения услуги или товара гражданин удалит свою учетную запись на сайте», - подчеркнул депутат.

Именно поэтому возникла необходимость законодательно разграничить пользовательское соглашение от согласия на обработку персональных данных, которое лицо дает свободно, своей волей и в своем интересе.

«Такое разграничение позволяет наиболее эффективно обеспечить защиту персональных данных граждан, в том числе в судебном порядке», - добавил Немкин.

Новые подходы к обработке персональных данных граждан особенно актуальны на фоне большого количества утечек данных – к сожалению, пока этот отрицательный тренд не удается побороть, подчеркнул Немкин.

«Поворотной точкой в этом вопросе станет принятие наших поправок в административный и уголовный кодексы, которые предусматривают повышение штрафов за утечку персональных данных и устанавливают оборотные штрафы в случае повторной утечки, а также существенно усиливают уголовную ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом персональных данных. Они были внесены в Госдуму в декабре прошлого года, в первом чтении их приняли в январе. Рассчитываем, что они будут приняты до конца текущего года», - заключил парламентарий.