ента новостей

11:12
На Ленинском проспекте у подростка отобрали мобильный телефон и футболку
11:07
В петроградском районе пенсионер отдел мошенникам 19,5 миллионов рублей
11:03
Полицейские поймали задержали подозреваемую в мошенничестве с земельным участком и домом в Отрадном
10:58
В Ленобласти жителя «Рублевки» задержали за поджог и избиение сожительницы
10:53
В Петербурге поймали подозреваемого в уличном разбое на Бассейной улице
10:48
На Гатчинском шоссе пьяный мужчина облил сожительницу керосином и поджег
10:39
У станции метро "Проспект Просвещения" произошла драка с использованием пиротехники
09:31
В «Пулково» обновили парк перронных автобусов
09:22
Выделены финансы на социальные объекты
09:09
Жители Петербурга увеличивают долги по кредитам
08:58
В Петербурге закрываются пекарни
01:30
Шахматный турнир имени Анатолия Карпова стартовал в Ханты-Мансийске: участвуют гроссмейстеры из семи стран
18:52
Колумбиец Риос, аргентинец Тьяго Альмада и серб Иван Илич не перейдут в «Зенит», а бразилец Кайо Жорже – может
17:53
Субботник в Кронштадтском Доковом Адмиралтействе
17:47
Беглов в ходе официального визита в Республику Беларусь встретился с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси
17:41
В Петербурге депутаты ЗакС почтили память первого командира Ленинградского полка
17:17
В Парголово 4-летний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа
17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
17:05
В Ленсоветовском 8-летняя девочка погибла после падения из окна
16:45
Лесничества Ленобласти получили более 30 лесопатрульных автомашин
16:28
Телефонные мошенники нацелились на абитуриентов
16:22
Премьера новой авторской экскурсии «Хранители старины»
15:54
Госдума приняла закон о регулировании дата-центров в РФ
15:49
Сроки начала работ на трассе «Кола» в районе Разметелево перенесли на 28 июля
10:36
Вырос спрос на климатическую технику
10:30
В Ленобласти задержали работника коровника, подозреваемого в поножовщине
10:25
Александр Беглов и Александр Лукашенко обсудили развитие сотрудничества
10:22
В Ленобласти мотоциклист и пассажирка погибли в ДТП с лосем
10:13
Скупают комнаты в коммуналках
10:13
В Петербурге ищут поджигателя "Газели" на улице Лидии Зверевой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » В Петербурге закрываются пекарни

В Петербурге закрываются пекарни

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rbc.ru
В Санкт-Петербурге наблюдается закрытие пекарен: причины — конкуренция, сложности с арендой и другие факторы

«Питерец.ру» сообщает, что в последнее время в Санкт-Петербурге наблюдается тенденция к закрытию пекарен. По имеющимся данным, закрытие некоторых заведений связано с различными факторами, включая изменение потребительских предпочтений, конкуренцию со стороны крупных сетевых игроков и сложности с арендой помещений.

Представители бизнеса отмечают, что в условиях жесткой конкуренции и высоких цен на аренду многие небольшие пекарни не могут сохранить рентабельность. В то же время крупные сети продолжают открывать новые точки, что усиливает давление на мелких игроков.

Некоторые пекарни закрываются из-за проблем с поставками сырья или из-за сложностей с поиском квалифицированных сотрудников. Также не исключена возможность влияния сезонных факторов и общего экономического климата в городе.

Владельцы небольших пекарен ищут пути адаптации к новым условиям. Некоторые из них рассматривают возможность изменения ассортимента, оптимизации расходов и поиска новых форматов работы. Однако пока ситуация остается сложной, и многие пекарни продолжают закрываться.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-03-2025, 09:37
Сократился спрос на пекарни и булочные
17-04-2014, 09:23
Ситуация с хлебопекарнями
16-01-2025, 09:12
Продажи подержанных гаджетов в СПб выросли в 2 раза
2-07-2025, 09:12
Растет число абитуриентов в петербургских вузах
28-06-2016, 20:54
Мини-пекарня своими руками
10-03-2025, 07:49
Производство напитков в Петербурге резко упало

Происшествия на дорогах

Вчера, 17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
Вчера, 10:22
В Ленобласти мотоциклист и пассажирка погибли в ДТП с лосем
14-07-2025, 17:51
На Московском проспекте байкер погиб после столкновения с электросамокатом
14-07-2025, 17:43
На улице Типанова мотоциклистка насмерть сбила мужчину на электросамокате
Наверх