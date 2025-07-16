В Петербурге закрываются пекарни

«Питерец.ру» сообщает, что в последнее время в Санкт-Петербурге наблюдается тенденция к закрытию пекарен. По имеющимся данным, закрытие некоторых заведений связано с различными факторами, включая изменение потребительских предпочтений, конкуренцию со стороны крупных сетевых игроков и сложности с арендой помещений.

Представители бизнеса отмечают, что в условиях жесткой конкуренции и высоких цен на аренду многие небольшие пекарни не могут сохранить рентабельность. В то же время крупные сети продолжают открывать новые точки, что усиливает давление на мелких игроков.

Некоторые пекарни закрываются из-за проблем с поставками сырья или из-за сложностей с поиском квалифицированных сотрудников. Также не исключена возможность влияния сезонных факторов и общего экономического климата в городе.

Владельцы небольших пекарен ищут пути адаптации к новым условиям. Некоторые из них рассматривают возможность изменения ассортимента, оптимизации расходов и поиска новых форматов работы. Однако пока ситуация остается сложной, и многие пекарни продолжают закрываться.